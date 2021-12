MasterChef Italia, prove di abilità per la Masterclass su Sky e in streaming NOW

Dopo dei lunghissimi Live Cooking, con decine di aspiranti chef osservati con attenzione alla ricerca del talento e della creatività, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti - giovedì 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW - per la seconda fase delle selezioni di MasterChef Italia.

Sarà il momento delle Prove di Abilità, uno step che li vedrà più che mai protagonisti: i potenziali componenti della Masterclass che hanno superato indenni la prima fase verranno divisi in tre gruppi sulla base del loro rendimento nel corso del Live Cooking e delle carenze o dei punti deboli emersi; ognuno dei tre gruppi dovrà affrontare una prova ideata personalmente da uno dei giudici: Chef Locatelli vorrà far emergere l’originalità, Chef Barbieri creerà un esame più tecnico, Chef Cannavacciuolo si focalizzerà sul senso estetico e sulla sua importanza nell’impiattamento.

In più, due giudici su tre - Barbieri e Cannavacciuolo - avranno ancora la possibilità di apporre la propria firma su un grembiule, come già fatto la scorsa settimana da Locatelli, dimostrando di volerci mettere la faccia rispetto ai no dati dai loro colleghi e salvare l’aspirante chef.

In ognuna delle prove – al centro del secondo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – i giudici avranno la possibilità di individuare i migliori cuochi amatoriali d’Italia: con il loro consenso unanime, il concorrente guadagnerà finalmente l’agognato grembiule con, cucito, il proprio nome.

Chi dimostrerà di non avere autocontrollo e sangue freddo dovrà tornare a casa, proprio come chiunque dovesse far emergere altre lacune per ora insormontabili. Chi invece non riuscirà a mettere d’accordo i tre Chef stellati avrà a propria disposizione un’ultima, decisiva, chance per poter entrare nella Masterclass, la Sfida Finale. Una prova da dentro o fuori, in cui sarà fondamentale convincere Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli dimostrando loro di essere in grado di superare i propri errori e di avere tutti i requisiti fondamentali per poter conquistare il grembiule più ambito.

Alla fine dei due episodi di giovedì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW, i 20 componenti ufficiali della Masterclass di questa stagione potranno finalmente entrare nella cucina di MasterChef Italia, iniziando così il percorso che porterà solo uno di loro ad aggiudicarsi 100.000 euro in gettoni d’oro, a pubblicare il proprioprimo libro di ricettee ad accedere ad un prestigiosocorso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

MASTERCHEF MAGAZINE - E subito dopo la formazione della Masterclass, venerdì 24 dicembre alle ore 19:45 prende il via il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica in onda dal lunedì al venerdì sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Nel corso della prima settimana potremo conoscere più da vicino gli aspiranti chef componenti ufficiali della Masterclass. E ancora, spazio alla rubrica sulla “Cucina Green” con ospite lo chef Piergiorgio Siviero che parlerà della sua cucina che valorizza i prodotti del territorio; dalla scorsa edizione torneranno Cristiano e Jia Bi per la “Mystery per due” e il vincitore Francesco Aquila per “Papà Chef”; per la rubrica “Ritratti”, focus sulla cucina vegetariana di “Altatto”, progetto guidato da un team di chef tutto al femminile: Sara Nicolosi, Cinzia De Lauri, Caterina Perazzi; infine, si incontreranno ai fornelli i giudici di MasterChef Italia Barbieri e Locatelli per “Due giudici una spesa”: uno dei due porterà la spesa, insieme realizzeranno un piatto.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

Anche quest’anno, il Magazine di MasterChef Italia vedrà protagonisti diversi Chef stellati, oltre ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – impegnati, questi ultimi, nelle rubricheDue giudici una spesa(in cui cucinano assieme un piatto a partire dalla spesa fatta da uno dei due) e #Instafood(in cui si alternano in ricette individuali ispirate dagli hashtag più popolari sui social nel mondo del food). Molti i temi e le rubriche in programma nelle puntate: novità di questa edizione èRitratti, rubrica girata in esterna e in onda una volta a settimana, che racconta, attraverso le parole dello chef protagonista e le immagini del suo lavoro, otto diverse storie di cucina e otto specialità. E poi ancora, tra le altre rubriche:Cucina Green, dedicata alle stelle verdi Michelin che praticano la sostenibilità in cucina, con ospiti gli chef Piergiorgio Siviero e Mariangela Susigan; Il lato dolce, dedicata alle nuove frontiere della pasticceria, al confine tra il dolce e il salato, con Luca Abbadir e Aurora Storari.

E poi ancora, spazio ad alcuni dei più amati tra i concorrenti delle scorse edizioni. La rubricaPapà Chef, dedicata alla cucina per i più piccoli, vedrà il ritorno in cucina di Francesco Aquila, vincitore della scorsa edizione; inMystery per due, invece, due ex concorrenti molto amati dal pubblico faranno una Mystery Box: ci saranno i vincitori delle ultime due edizioni Francesco Aquila e Antonio Lorenzon; Cristiano e Jia Bi (dalla decima edizione); Gilberto e Gloria (dall’ottava edizione); Maurizio e Alida, protagonisti rispettivamente della stagione 2 e della 5 ma poi, assieme, anche in MasterChef All Stars; Max e Monir (tra i più amati della scorsa Masterclass); Marisa e Maria Teresa, sul podio con Antonio nella nona edizione.

Infine, ci saranno anche le rubricheGenerazione chef, con ospiti alcuni dei giovani chef emergenti più interessanti (da Isabella Potì a Michele Lazzarini, da Andrea Casali ad Arianna Gatti e a Paolo Griffa), e quattro rubriche a tema in cui i concorrenti dell'undicesima edizione potranno cucinare e raccontarsi lontano dalla pressione della gara.

RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. Lo scorso settembre, Banijay ha annunciato che MasterChef, uno dei suoi format di maggior successo, ha superato le500 edizioni, un risultato incredibile dal reboot nel 2005. Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni e nel 2017 è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto. Solo durante il 2020, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati.

MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Un programma scritto da Paola Papa e da Emiliano Ereddia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

