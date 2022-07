 Sky Nuova Stagione 2022 | I prossimi titoli di Sky Arte, Sky Nature, Sky Documentaries

Divenuto ormai un punto di riferimento per il mondo della cultura e per chi è alla ricerca di un racconto inedito, contemporaneo e originale, Sky Arte celebra il suo decimo compleanno e continua la sua mission di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale e internazionale con grandi produzioni originali come 33 Giri - Italian Masters, novità come Rosa - Il Canto delle Sirene o la serie Grand Tour, un moderno viaggio di iniziazione culturale tra le principali città italiane con Alessandro Sperduti. E ancora, arriveranno al cinema lavori suggestivi come Napoli Magica di Marco D’Amore e il documentario sulla vita e la carriera di Sergio Leone, con interviste ai più grandi nomi del cinema contemporaneo.

A solo un anno dalla nascita, Sky Documentaries ha rivelato la sua cifra distintiva con produzioni originali come La Mala - Banditi a Milano e Una squadra, che mettono in evidenza gli elementi dei documentari Sky: storie locali con una drammaturgia efficace sulla quale viene costruita una narrativa di alto livello, sia dal punto di vista produttivo sia da quello creativo. E tra i titoli in arrivo The Princess per il 25esimo dalla scomparsa di Lady Diana o le grandi storie sportive come Villeneuve Pironi o Mondiali 2006, solo per citarne alcuni.

Con la sua programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità dedicati all’esplorazione della bellezza del mondo naturale, Sky Nature ha aperto una finestra sul mondo della natura cercando di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, valore centrale del Gruppo Sky, da sempre è impegnato su questo fronte.

Dopo Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli, la serie con Francesca Michielin che suggeriva come declinare quotidianamente e con piccoli gesti il proprio impegno per l’ambiente, Sky Nature continua attraverso produzioni originali e le più prestigiose acquisizioni internazionali, a valorizzare e far conoscere il territorio del nostro Paese. In autunno, il documentario Il Marsicano. L’Ultimo Orso punterà i riflettori su una delle 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione.

33 GIRI - ITALIAN MASTERS - Nuova stagione / A novembre in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Torna a novembre la nuova stagione 33 Giri Italian Masters, la serie più iconica e acclamata di Sky Arte, con le storie, gli aneddoti e le curiosità di alcuni tra i dischi più importanti della musica italiana. Protagonista di ogni puntata il multitraccia originale dell'album che viene ascoltato in tutte le sue parti, strumento per strumento, in un viaggio andata e ritorno tra le alchimie realizzate dai musicisti dell'epoca, chiamati ad essere testimoni - spesso emozionati - di questo processo di riascolto esclusivo. Quest’anno verranno esplorati “Smalto” di Nada, uno dei dischi più rappresentativi degli anni Ottanta, “Nel Mondo una cosa”, primo album dell’indimenticabile Mia Martini, “Eppure Soffia”, uno degli LP più iconici di Pierangelo Bertoli, “DallAmeriCaruso” di Lucio Dalla e tanti altri.

GRANDI MAESTRI - Nuova stagione / In autunno in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Dopo il successo della prima stagione torna in autunno la serie Sky Original dedicata alla pittura che racconta la vita dei più celebri artisti italiani attraverso i loro capolavori: si entra nel dettaglio delle singole opere grazie a riprese immersive e al contributo dei maggiori studiosi e storici dell'arte italiana. Grandi Maestri trasporta il pubblico dentro le tavolozze dei pittori, in quel mondo di colori e forme che hanno scritto la storia dell’arte italiana e ancora oggi continuano a stimolare il nostro sguardo, interrogando la nostra idea di bellezza. Un viaggio tra gli affreschi, le pale d'altare e le tele realizzate da Giotto, Guercino, Guido Reni, Parmigianino, Antonello da Messina, Paolo Uccello, Pinturicchio, Tiziano.

BLACK RENAISSANCE / In autunno in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Nelle opere d’arte che popolano le Gallerie degli Uffizi, le sale dei grandi palazzi veneziani o le basiliche più importanti di Roma sono rappresentati volti spesso inosservati. Sono i personaggi africani e afro-discendenti vissuti nel Rinascimento italiano e che per i motivi più diversi sono stati immortalati in capolavori senza tempo. Chi erano? Da dove venivano? Perché sono stati ritratti, e come mai sono passati inosservati per così tanto tempo? La produzione Sky Original Black Renaissance, in arrivo in autunno, va alla scoperta delle loro storie. Partendo dai ritratti di quello che potrebbe essere l’afro-discendente più famoso, il primo Duca di Firenze, Alessandro de’ Medici.

ROSA - IL CANTO DELLE SIRENE / Prossimamente in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Esordio alla regia di Isabella Ragonese che omaggia la cantante folk palermitana Rosa Balistreri, dedicandole un tributo tanto contemporaneo quanto inedito e immergendosi in prima persona nella sua Sicilia. Un viaggio che parte da Licata, la città natale di Rosa, che porta ancora scarne tracce del suo passaggio e prosegue a Palermo, dove l’eco della sua presenza riecheggia in ogni angolo del centro storico. Le canzoni di Rosa continuano ad accompagnare la vita di tante donne del capoluogo siciliano che Isabella incontra nel suo viaggio e che l’aiutano a riscoprire la contemporaneità dei temi trattati da Rosa.

GRAND TOUR / A inizio 2023 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Dalla fine del Seicento e fino al XIX secolo, si afferma tra aristocratici e intellettuali europei, tra i quali moltissimi artisti, la moda del Grand Tour, un viaggio di iniziazione culturale e sentimentale che ha in Italia il suo fulcro e la sua meta d'elezione. In un moderno Grand Tour, Alessandro Sperduti ricerca nei luoghi e nei volti di oggi, le tracce di ciò che incantava i viaggiatori nel passato, senza nostalgia, mostrando come l’Italia sia rimasta un luogo d’ispirazione anche nell’età contemporanea. Accompagnato dalle parole del Viaggio in Italia di Goethe, Alessandro si sposta con la serie Sky Original tra grandi città d’arte come Venezia, Firenze, Roma, Napoli.

GALLERIA CONTINUA /Il 25settembre in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > I ricordi di cui è fatto questo documentario sono quelli di Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, soci fondatori di Galleria Continua e Associazione Arte Continua. Insieme in una grande sala di proiezione, a commentare e veder scorrere le foto più iconiche e improbabili della loro avventura, nel documentario al debutto il 25 settembre. Si ascolteranno anche i ricordi dei grandi artisti - tra cui Antony Gormley, Carsten Holler, Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto - dei curatori, degli artigiani e degli altri protagonisti di un’esperienza che in questi anni ha spaziato e continua a spaziare tra arte e territorio, locale e globale, emozioni genuine e sfide visionarie. Oltre trent’anni di progetti folli, che forse nessun’altra Galleria al mondo avrebbe accettato di intraprendere, ma che hanno fatto sì che oggi Continua sia un simbolo di intraprendenza e genialità su cui, come dice Anish Kapoor, “non tramonta mai il sole”.

DANCING STUDIES - BRUCE NAUMAN A VENEZIA / A settembre in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > È ben noto quanto il lavoro complesso di un maestro come Bruce Nauman abbia influenzato l'arte del secondo dopoguerra, così come assodato è il suo essere oggetto di culto per chi frequenta i musei e le gallerie. Un riconoscimento universale confermato dal Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2009. Ma proprio una mostra in Laguna, Contrapposto Studies, a Punta della Dogana, Pinault Collection, ci permette oggi di vedere come la sua lezione si estenda ben oltre il dominio delle arti visive, investendo altre discipline, soprattutto nell'ambito delle arti performative e della ricerca sonora. Il documentario, in arrivo a settembre, segue i quattro principali appuntamenti del ciclo Dancing Studies, un programma di performance ispirate a Bruce Nauman, in dialogo con la mostra, raccontando sia il dietro le quinte che l'esibizione pubblica, nei diversi luoghi di Venezia dove si sono svolte

IOeLEI - Nuova stagione /A inizio 2023 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Dopo il successo della prima stagione, torna IOeLEI, la serie che segue il percorso creativo di cinque attrici contemporanee che interpretano grandi artiste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Un mix di fiction e documentario, backstage e interviste, ricerche ed appunti di viaggio, per entrare nel mondo di donne ed artiste straordinarie mediante il mestiere delle attrici di oggi. Tra le protagoniste della nuova stagione, in arrivo all’inizio del 2023, Cristiana Dell’Anna, che va alla ricerca di Tina Modotti, Camilla Filippi di Giulietta Masina e Sonia Bergamasco che fa rivivere Isadora Duncan.

ROMA DI PIOMBO - DIARIO DI UNA LOTTA / In autunno in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW > La docu-serie Sky Original, in arrivo in autunno, racconta il conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse a Roma nei dieci anni successivi all’assassinio di Aldo Moro. Gli anni ’80 sono il decennio dello sfarzo e del disimpegno, ma la lotta per la rivoluzione continua: da un lato ci sono i carabinieri della Sezione Speciale Anticrimine di Roma, dall’altra i brigatisti. Entrambi forniscono alla serie il loro punto di vista, contestualizzato con l’aiuto di storici e giornalisti. Lo spaccato di un periodo di transizione, in cui la lotta si è consumata in un clima politico diverso da quello degli anni ’70.

MONDIALI 2006 / A novembre in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW > Il due luglio del 2006, il calcio italiano sale sul tetto del mondo: l’Italia vince i suoi quarti Mondiali, battendo in finale gli storici rivali della Francia. Una vittoria storica, di un grande gruppo di atleti che, grazie a una grandissima coesione, è riuscita a superare tutte le difficoltà che ha incontrato sul suo cammino, fino alla vittoria finale. Scopriamo la storia di quel mese, tra giugno e luglio del 2006, attraverso la viva voce del Commissario tecnico, dei giocatori che hanno compiuto quell’impresa, dei giornalisti e degli ospiti internazionali in una nuova e appassionante docu-serie Sky Original. Tra i molti presenti, spiccano i nomi di grandi protagonisti del calcio italiano e mondiale come: Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, John Terry, Jurgen Klinsmann e William Gallas.

VILLENEUVE PIRONI /A dicembre in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW > A 40 anni dalla tragica stagione di Formula Uno del 1982, per la prima volta le famiglie dei due celebri piloti - Gilles Villeneuve e Didier Pironi - si uniscono e svelano i segreti di una delle più grandi storie di sport mai raccontate, per il documentario Sky Original che sarà disponibile da dicembre. Negli anni più pericolosi delle odierne corse automobilistiche, due coraggiosi compagni di squadra della Ferrari lottano per il titolo di campione del mondo, ma al Gran Premio di San Marino, Pironi rompe un accordo non scritto, "rubando" la vittoria al suo caro amico Villeneuve durante l'ultimo giro di gara. Questo "tradimento" ha segnato la fine del rapporto tra i due, che si è presto trasformato in una rivalità alimentata dalla vendetta. Villeneuve e Pironi non si sarebbero più parlati e nel giro di poche settimane uno sarebbe morto, mentre l'altro si sarebbe ferito gravemente... per non correre mai più. Villeneue Pironi è una moderna epopea shakespeariana.

NATURAL BORN DRIVER - L’INCREDIBILE STORIA DI IVAN CAPELLI /Prossimamente in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW > Un padre regista immortala con la macchina da presa episodi della vita sportiva del figlio sin dalla sua adolescenza, producendo ore e ore di girato. Forse sapeva che quel ragazzino dallo sguardo gentile e determinato sarebbe diventato una star della Formula 1? Per raccontare la carriera agonistica di Ivan Capelli, pilota partito da Milano, l’autore Gionata Zanetta rielabora l’inedito materiale di famiglia attraverso un’originale tecnica mista, fondendo illustrazioni animate ad acquerelli in movimento con immagini d’archivio ricontestualizzate e fotografie. Un biopic Sky Original che trasuda una sana e pericolosa incoscienza anni ’70 da ogni fotogramma e rivoluziona a suo modo il genere.

THE PRINCESS / Il 31 agosto su Sky Documentaries e in streaming su NOW > A 25anni dalla sua tragica scomparsa, la principessa Diana continua a esercitare fascino, evocare mistero e rappresentare la quintessenza della bella favola finita male. Emblema di una frattura che ha indebolito sensibilmente la monarchia britannica e al contempo della potenza distruttiva della stampa scandalistica, la principessa del Galles ha raggiunto una fama senza precedenti e ha affrontato tutte le sfide estenuanti che ne sono conseguite. Realizzato interamente con materiali d’archivio, in arrivo il 31 agosto, questo documentario ipnotico e coraggiosamente rivelatore adotta un approccio del tutto inconsueto per svelare nuovi e sorprendenti aspetti della storia della “Principessa del Popolo”.

IL MARSICANO - L’ULTIMO ORSO / In autunno in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW > In autunno un intenso documentario Sky Original su un animale in via d’estinzione. Nel cuore verde del nostro Paese, in Abruzzo, vive l’Orso Bruno Marsicano, tra le 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione e di cui sono rimasti solo 60 esemplari. A tutti gli effetti può essere considerato come la tigre in India e l’elefante in Africa. Un tesoro naturalistico di importanza mondiale, che viene protetto ogni giorno, da 100 anni, dagli uomini e dalle donne del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il più antico del nostro Paese e considerato lo Yellowstone italiano. Una gestione incredibilmente complessa, che deve fare i conti con la scarsità di risorse e l’antropizzazione del territorio. Tecnici, guardiaparco, scienziati e forestali sono infatti chiamati a confrontarsi costantemente con i cittadini di questo lembo d’appennino, che hanno atteggiamenti contrastanti nei confronti dell’orso e degli altri animali selvatici che abitano questi luoghi da secoli. Alcuni sono abituati a convivere con questi grandi mammiferi - cervi, lupi, volpi, camosci e per l’appunto orsi. Per altri, invece, sono solo una minaccia. L’Orso Marsicano è davvero una minaccia per l’uomo o è l’uomo a essere una minaccia per questa specie?

PATAGONIA /A dicembre su Sky Nature e in streaming su NOW > Protagoniste le meraviglie di uno degli ultimi luoghi incontaminati della terra, la lontana Patagonia in Sud America. Narrata nella versione originale dall'attore cileno Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones, Narcos), questa coinvolgente serie in sei parti mette in mostra i paesaggi diversi e spettacolari della Patagonia, viaggiando lungo la sua costa: dai deserti soffiati dal vento ai fiordi incontaminati, dalle profondità delle sue magiche e antiche foreste fino alle alte vette delle Ande. Con la tecnologia all'avanguardia e l'aiuto di esperti locali, la serie - disponibile da dicembre - racconta le storie avvincenti della fauna selvatica e delle persone che si sono evolute per vivere in queste terre, rivelando cosa serve per sopravvivere ai confini del mondo.

STEVE BACKSHALL - AVVENTURE INTORNO AL MONDO S2 / Il 12 settembre su Sky Nature e in streaming su NOW > Steve Backshall torna a viaggiare nei luoghi più selvaggi del pianeta: obiettivo di questa nuova stagione - disponibile dal 12 settembre - è comprendere come preservare e proteggere queste terre prima che sia troppo tardi. Steve compie delle spedizioni mai intraprese come scalare una vetta inviolata e pagaiare lungo un fiume che nessuno ha mai percorso, affrontando di volta in volta le sorprese che queste tipo di imprese possono riservare. Un viaggio alla scoperta non solo delle meraviglie naturali ma anche delle persone e della fauna selvatica che li abitano.

I GRANDI DOCUMENTARI SKY AL CINEMA

TIZIANO. IL POTERE DEL COLORE / Il 3 - 4 - 5 ottobre 2022 al cinema > Una produzione Sky, Kublai Film, Zetagroup, Gebrueder Beetz e Arte ZDF, distribuito al cinema da Nexo Digital. Regia di Laura Chiossone e Giulio Boato. Scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle. All’aprirsi del 1500, un ragazzo scende dalle montagne del dogado per essere ricordato come “il più eccellente di quanti hanno dipinto”. Straordinario maestro del colore e geniale imprenditore di sé stesso, Tiziano Vecellio diviene in pochi anni pittore ufficiale della Serenissima e artista ricercato dalle più ricche corti d’Europa.

BOTTICELLI E FIRENZE. LA NASCITA DELLA BELLEZZA / Il 28 - 29 - 30 novembre 2022 al cinema > Con la voce narrante di Jasmine Trinca, prodotto da Sky, Ballandi e Nexo Digital, ideato e scritto da Francesca Priori e diretto da Marco Pianigiani. Distribuito al cinema da Nexo Digital. Un artista, più di tutti, ha saputo proiettare nelle sue opere le luci e le ombre della Firenze rinascimentale di Lorenzo de’ Medici: Sandro Botticelli.

NAPOLI MAGICA / Prossimamente al cinema > Con Marco D’Amore, una produzione Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution. Scritto da Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio, regia di Marco D’Amore. Un viaggio in cui la città assume forme e contorni diversi suscitando umori e sentimenti contrastanti, in un continuo gioco di conflitti e opposti.

SERGIO LEONE / Prossimamente al cinema >Una produzione Sky Italia e Sky Studios con Leone Film Group, scritto e diretto da Francesco Zippel. Un documentario intenso che ripercorre la vita e la carriera di uno dei registi che hanno fatto la storia del cinema. Tanti coloro che hanno ricordato il maestro nel film-documentario che arriverà prossimamente al cinema, tra cui Carlo Verdone, Robert De Niro, Clint Eastwood, Martin Scorsese e Quentin Tarantino oltre ai figli Andrea, Raffaella e Francesca.

AMATE SPONDE / Prossimamente al cinema > Un film di Egidio Eronico prodotto da EiE Film, Schicchera Production e Sky in associazione con Istituto Luce - Cinecittà. Il racconto per immagini cinematografiche del nostro Paese nella sua attuale fisionomia. Un film attraverso il quale restituire un’Italia dal paesaggio unico e spesso incompreso, uno sguardo rivolto all’ambiente urbano e non, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai nuovi riti collettivi propri dell’epoca.