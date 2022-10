Mondiale Femminile Volley 2022, al via la seconda fase in diretta Sky Sport / NOW

Chiusa la fase inziale a gironi, prosegue il mondiale femminile di volley, che da martedì 4 ottobre, metterà in scena la seconda fase, anche questa a gironi. Due le città che la ospiteranno, Rotterdam, in Olanda, e Lodz, in Polonia.

16 nazionali in tutto, divise in due gruppi da otto squadre ciascuno, con l’Italia campione d’Europa inserita nella Pool E e che affronterà Brasile, Cina, Giappone e Argentina. Nello stesso girone anche Olanda, Belgio e Porto Rico, le altre tre squadre provenienti dal girone A, lo stesso delle Azzurre. Tutte le squadre non partiranno però da zero punti, ma da quelli conquistati nella prima fase contro le altre squadre presenti nella seconda. L’Italia, unica a punteggio, partirà da quota 9, grazie alle vittorie ottenute contro Porto Rico, Belgio e Olanda.

Fino a domenica 9 ottobre, appuntamento su Sky e in streaming su NOW per seguire ogni giorno due partite live, inclusi tutti gli incontri dell’Italia di Davide Mazzanti, che ha chiuso la fase inziale da imbattuta, con cinque vittorie in altrettanti match. Telecronache degli incontri affidate a Roberto Prini, che seguirà sempre l’Italia, Stefano Locatelli e Michele Gallerani, affiancati nel commento Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano.

Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, che dedica approfondimenti al Mondiale in compagnia di Federica Lodi e dei talent volley di Sky che si alterneranno in studio,Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano e Andrea Zorzi, oltre a diversi ospiti del mondo della pallavolo. Ogni giorno, collegamenti live e le interviste ai protagonisti di Alessandro Acton,inviato a Rotterdam. News e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con tutti i live blog delle partite dell'Italia, gli highlights dei match e un’ampia fotogallery.

Italia impegnata alla Ahoy Arena di Rotterdam, con esordio contro il Brasile, già battuto dalle Azzurre nella recente finale di Nations League. Match in diretta alle ore 17.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Al termine della seconda fase le prime quattro classificate dei due gironi accederanno ai quarti di finale, in programma l’11 ottobre e che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. A seguire, le semifinali, 12 e 13 ottobre, e le due finali, il 15 ottobre, quella per il terzo e quarto posto e quella per il titolo.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL MONDIALE FEMMINILE DI VOLLEY

IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Martedì 4 ottobre

ore 17.15 ITALIA-Brasile Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini)





Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini) ore 20 Serbia-Polonia Sky Sport Action e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Rachele Sangiuliano)

Mercoledì 5 ottobre

ore 14.15 ITALIA-Giappone Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini)





Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Roberto Prini; commento Francesca Piccinini) ore 20.30 Stati Uniti-Polonia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Michele Gallerani; commento Rachele Sangiuliano)

Giovedì 6 ottobre

ore 16 Brasile-Porto Rico Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli)





(telecronaca Stefano Locatelli) ore 20 Cina-Olanda Sky Sport Action e in streaming su NOW

(telecronaca Michele Gallerani; commento Rachele Sangiuliano)

Venerdì 7 ottobre

ore 17.15 ITALIA-Argentina Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)





Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano) ore 20.15 Brasile-Olanda Sky Sport Action e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli)

Sabato 8 ottobre

ore 13.30 ITALIA-Cina Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)





Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW (telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano) ore 17.30 Serbia-Turchia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli)

Domenica 9 ottobre

ore 12.30 Cina-Belgio Sky Sport Arena e in streaming su NOW





ore 15.30 Giappone-Olanda Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Rachele Sangiuliano)

(disponibile su Sky Go, anche n HD)