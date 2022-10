Champions, Europa League, Eurolega e Motori, una settimana da non perdere su Sky Sport

Ogni giorno un evento da seguire live, partendo dal terzo turno di Champions League, martedì 4 ottobre. E poi l'Europa League, il ritorno dell'Eurolega di basket, la Serie A, la Formula 1 e il Mondiale femminile di rugby. Ecco cosa vedere e dove nei prossimi giorni sui canali Sky Sport

La Champions entra nel vivo. Terza giornata, inizia il countdown per la qualificazione: martedì 4 ottobre Inter-Barcellona e Ajax-Napoli. Mercoledì 5 ottobre la Juventus scende in campo contro il Maccabi Haifa, per ribaltare tutto. Lazio in trasferta e Roma all’Olimpico, l’Europa League è questione capitale!



Martedì 4 ottobre

Ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251

Ore 21.00: Inter-Barcellona su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K Ore 21.00: Ajax-Napoli su Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Mercoledì 5 ottobre

Ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251

Ore 21.00: Juventus-M. Haifa su Sky Sport Uno , Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Giovedì 6 ottobre

Ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport 251

Ore 18.45: Sturm Graz-Lazio su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Ore 18.45: Omonia-Manchester Utd. su Sky Sport Football

Ore 18.45: HJK Helsinki-Ludogorets su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254

Ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251

Ore 21.00: Roma-Betis su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Ore 21.00: Arsenal-Bodo/Glimt su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254

Riparte la lunga stagione di Eurolega con 2 squadre italiane al via. Giovedì sera Olimpia Milano, che dopo lo scudetto e il mercato estivo, è pronta a fare il salto anche in Europa. Venerdì prime time con la Virtus Bologna! Sergio Scariolo, reduce dall’esperienza trionfale a EuroBasket, si rituffa sulla sua Virtus. Sperando che la vittoria in Eurocup della scorsa stagione sia stata solo un antipasto

Giovedì 6 ottobre

Ore 19.45: Prepartita Eurolega diretta su Sky Sport Arena

Ore 20.00: ASVEL Villeurbanne-Armani Milano su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena Ore 22.00: Panathinaikos-Real Madrid su Sky Sport Arena (differita delle ore 20.30)

Venerdi 7 ottobre

Ore 20.00: Prepartita Eurolega su Sky Sport Arena

Ore 20.30: Virtus Bologna-AS Monaco su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena Ore 22.30: Postpartita Eurolega su Sky Sport Arena

Ore 22.45: Efes Istanbul-Stella Rossa Belgrado su Sky Sport Arena (differita delle ore 19.30)

Ma il venerdì sera è anche grande calcio: Genoa-Cagliari è una sfida - da e per - la Serie A. Da non perdere su Sky l'anticipo serale di sabato fra Bologna e Sampdoria, la domenica all'ora di pranzo Torino-Empoli e, a chiudere la nona giornata di campionato di Serie A, Fiorentina-Lazio lunedì alle 20.45



Venerdi 7 ottobre

Ore 20.30: Genoa-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sabato 8 ottobre

Ore 20.45: Bologna-Sampdoria su Sky Sport Calcio - Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Domenica 9 ottobre

Ore 12.30: Torino-Empoli Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Lunedì 10 ottobre

Ore 20.45: Fiorentina-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Niente sosta, la Formula 1 torna subito in pista. Dopo il GP di Singapore, questo fine settimana appuntamento con il GP del Giappone, che torna in calendario dopo le assenze causa covid del 2020 e 2021. Nel 2019, ultima edizione disputata a Suzuka, vinse Bottas su Mercedes davanti alla Ferrari di Vettel con Lewis Hamilton a completare il podio. Per Verstappen, mai vittorioso in Giappone, secondo match point per chiudere il discorso mondiale. Il pilota olandese della Red Bull guida la classifica con 104 punti di vantaggio su Leclerc.

Domenica 9 ottobre