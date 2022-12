Gossip Girl, in esclusiva su Sky e NOW la seconda stagione del teen drama

Debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 2 dicembre la seconda stagione di GOSSIP GIRL. In contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale.

Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW (come lo è anche la serie originale del 2007).

È il secondo semestre dell'ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell'élite di Manhattan. D'altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico vuole. Ora è dunque tempo per lei di tornare in azione e guardare al proprio impatto e come può renderlo più catastrofico di prima, anche se questo significherebbe mentire. Vecchi nemici, nuovi alleati, tutto in continuo divenire: potrà esserci una sola regina, ed entro la fine dell'anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti...e chi li ha portati allo scoperto.

Il cast della seconda stagione di Gossip Girl include Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah. Guest star Michelle Trachtenberg.

GOSSIP GIRL è prodotta da Fake Empire e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios. La serie è scritta, prodotta e sviluppata da Joshua Safran (Random Acts); produttori esecutivi sono anche Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment. Lis Rowinski di Fake Empire è coproduttrice esecutiva.

GOSSIP GIRL – I nuovi episodi dal 2 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibili on demand