Il Grande Gioco, su Sky e NOW quinto e sesto episodio della serie sul calciomercato

Pressing alto, improvviso contropiede, palla filtrante, cross in area… Non è una partita di calcio, ma “Il Grande Gioco” del calciomercato, dove tutto è orchestrato per fare gol, che nel caso dei procuratori significa assicurarsi una procura…o far sfumare quella di qualcun altro. Nuovo appuntamento, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con IL GRANDE GIOCO, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment: quinto e sesto episodio, venerdì 2 dicembre, in prima serata su Sky Atlantic. I nuovi episodi saranno ovviamente disponibili anche on demand.

Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia) interpreta Corso Manni, procuratore caduto in disgrazia per un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine. Con lui Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André – Principe libero) nei panni di Elena De Gregorio, ex moglie di Manni e procuratrice a sua volta, e il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini (Casino Royale, Il cuore altrove, Pasqualino Settebellezze), che nella serie interpreta Dino De Gregorio, il padre di Elena, fondatore e CEO dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta.

Nel cast anche Lorenzo Cervasio (Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Il Capitale Umano) nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena, Jesus Mosquera Bernal (Toy Boy), che qui interpreta il campione Carlos Quintana, Lorenzo Aloi (Lasciarsi un giorno a Roma, Fedeltà, La compagnia del Cigno 2) nei panni di Marco Assari, giovane e talentuosissimo procuratore, Giovanni Crozza Signoris (Il Traditore, Zero), che presterà il suo volto alla giovane promessa del calcio Antonio Lagioia, e Vladimir Aleksic nei panni di Sasha Kirillov, procuratore russo senza scrupoli.

Nel quinto e sesto episodio Corso ha un’esperienza catartica nella villa dove lui ed Elena abitavano quando stavano insieme. Lagioia fa scintille al Milan ma Assari, senza la supervisione di Corso, mina la relazione con il calciatore. Valeria si licenzia da assistente di Elena. È guerra aperta tra Elena e Dino, il quale trova proprio in Corso un prezioso alleato, il tutto mentre Kirillov cerca di impossessarsi dei preziosi terreni intestati alla ISG. Dino e Corso sfruttano il disaccordo tra Elena e Kirillov circa la squadra in cui mandare Quintana, facendo sfumare l’arrivo del giocatore al Milan e assicurando il futuro di Lagioia nella squadra. Assari convince Valeria ad unirsi a lui e Corso, mentre Elena riesce a sottrarre a Corso la procura di Lagioia e scopre il reale valore dei terreni dell’ISG e le vere intenzioni di Kirillov.

IL GRANDE GIOCO è creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri. Da un’idea di Alessandro Roja, con la collaborazione di Riccardo Grandi. Regia di Fabio Resinaro & Nico Marzano.

