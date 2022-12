Ascolti al top per la Serie B su Sky, migliore domenica della stagione 2022/2023

Nel weekend ottimi ascolti per la Serie B su Sky che ha registrato la migliore domenica della stagione 2022/2023 con un cumulato di 313 mila spettatori medi. Da segnalare in particolare le partite in contemporanea delle ore 15 che hanno totalizzato 142 mila spettatori medi cumulati. Complessivamente il turno di Serie B del weekend 3-4 dicembre, il quindicesimo del campionato, ha raggiunto il migliore ascolto stagionale e della regular season 2021/2022 con 490 mila spettatori medi cumulati.

Si è rivelata dunque una scelta lungimirante quella della Lega B e Sky di giocare durante i mondiali in Qatar ricevendo consensi da parte degli appassionati.

La Serie B ritorna su Sky mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre con la 16° giornata e terrà compagnia per tutto dicembre con altri tre turni che chiuderanno il girone di andata: l’11 dicembre, il weekend del 17 e 18 dicembre e infine il boxing day del 26 dicembre.

La tecnologia sarà anche quest’anno uno dei tratti distintivi della Serie BKT su Sky Sport, con la produzione dei top match in 4K HDR HLG nativo, la migliore qualità di 4K esistente sul mercato. Per esaltare il calore dei tifosi negli stadi e lo spettacolo delle immagini dall’alto, ecco il drone di Sky Sport nei pre partita dei big match e le “Corner Cam” per una prospettiva originale, per portare il pubblico dentro il campo, con obiettivi speciali come ad esempio quelli sistemati nelle bandierine dei calci d’angolo.

Il prossimo appuntamento con la Serie B in Ultra HD è fissato per giovedi 8 Dicembre alle 12:30 con Parma-Benevento, gli altri match a Dicembre su Sky Sport 4K sono domenica 18 Dicembre alle ore 20:30 Genoa-Frosinone ed infine lunedi 26 Dicembre alle 20:30 spazio a Bari-Genoa.

Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti e studi dedicati. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.