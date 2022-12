Mondiali 1982, 24 ore su Sky Sport Football dedicate alla vittoria azzurra

1982: l’Italia più amata di sempre vince il Mondiale di calcio più bello. Mercoledì 7 dicembre -in occasione della sosta del Mondiale in corso in Qatar- su Sky Sport Football un'intera gioranata dedicata alla celebrazione della vittoria di Spagna ’82 e dei suoi protagonisti.

Per tutto il giorno, su Sky Sport Football, in streaming su NOW e disponbili on demand, una maratona di racconti di Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot e Storie Mondiali – 1982 Italia Mundial) e Giorgio Porrà (L’Uomo della domenica Paolo Rossi, il ragazzo del gol e gli speciali su Zoff, #Zoff80: Un uomo di Sport e #Zoff80: Senza Guanti), per riassaporare, rivivere o avvicinarsi per la prima volta a quei ricordi e al terzo titolo mondiale conquistato dalla nostra Nazionale Azzurra guidata da Bearzot. E ancora: Una pedalata con Claudio Gentile, il format di Sky Sport 24 dedicato per l'occasione a uno dei campioni del mondo, tra aneddoti e suggestioni legate alla vittoria di Spagna '82. E poi, Bruno Conti: "Un gioco da ragazzi", conversazione tra Giorgio Porrà e Bruno Conti, soprannominato “Marazico”, per indagare insieme a lui, prendendo spunto dalla recente biografia, alcuni dei valori che lo portarono a vincere da protagonista quel titolo mondiale: la famiglia, la Roma, il rapporto con Liedholm e Bearzot.

1982- Una storia azzurra, docu-film uscito in estate al cinema e ora su Sky Sport- con tutte le testimonianze e le emozioni di quello storico Mondiale di calcio in cui la squadra italiana uscì, dopo numerose criticità, vincitrice. E Buffa&Graziani: Campioni del Mondo, una divertente chiacchierata tra i due diventata uno speciale realizzato in occasione del Festivaletteratura di Mantova.

Mercoledì 7 dicembre