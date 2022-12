Produzione, regia e messa in onda della Serie B Sky gestiti da remoto

Sky, NVP e Lega Serie B portano in Italia per la prima volta la Full Remote Production, una vera e propria tecnologia innovativa impiegata per la produzione della partita Pisa-Brescia del campionato Serie BKT. Si tratta di un’innovazione mai sperimentata prima in Italia per una produzione completa in campionati professionistici, che permette di gestire a distanza la produzione, la regia e la messa in onda dei match e dei relativi contributi giornalistici, con una resa del tutto simile, se non migliore, a quella delle produzioni realizzate finora “in loco”. La qualità delle immagini prodotte continuerà infatti ad essere la migliore possibile (Full HD o anche 4K) e lo spettatore non noterà alcuna differenza durante la visione delle partite.

Il trasporto dei segnali video nativi dallo stadio fino all’Innovation Hub di NVP a Cologno Monzese sarà effettuato in modalità compressa utilizzando reti a bassa latenza e ad alta qualità. A differenza di quanto viene fatto abitualmente, con l’utilizzo di van e altre strutture mobili inviate a ridosso degli stadi, questa tecnologia permette di ridurre il numero di mezzi e personale da spostare nelle varie location italiane, contribuendo così ad un importante risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Quello della tutela dell’ambiente è un aspetto molto sentito da tutte e tre le realtà – Sky, NVP, Lega Serie B - coinvolte nel lancio di questa innovazione ed è in linea con gli obiettivi del gruppo Sky, che si è impegnata con la campagna Sky Zero a diventare net zero carbon entro il 2030.

La Full Remote Production sarà applicata ad altri match del girone di ritorno di Serie BKT con l’obiettivo di farlo diventare lo standard produttivo per la maggior parte degli incontri del Campionato 2023/2024. Questa è solo l’ultima delle innovazioni introdotte da Sky al campionato Serie BKT. Le finali Play-Off dello scorso anno sono state prodotte e trasmesse da Sky in 4K HDR HLG Nativo per garantire colori più vivi e brillanti, bianchi più luminosi e neri molto profondi. In occasione di alcuni big match, è stato usato anche un drone per realizzare immagini aree e rendere ancora più spettacolare l’atmosfera sugli spalti e sul terreno di gioco. Senza dimenticare l’utilizzo della “Corner Cam”, una microtelecamera montata direttamente dentro la bandierina del calcio d’angolo per una prospettiva totalmente inedita e molto immersiva. Ascolti e programmazione – La stagione 2022/2023 di Serie BKT sta registrando record di ascolti su Sky. Lo scorso 11 dicembre le partite della 17^giornata hanno raccolto un cumulato di 439 mila spettatori medi, facendo registrare la migliore domenica di sempre. In primo piano il dato delle partite in contemporanea delle ore 15 che hanno totalizzato 202 mila spettatori medi cumulati. Complessivamente, l’ultimo turno di Serie BKT dell’11/12 dicembre ha ottenuto il migliore ascolto stagionale su Sky con 508 mila spettatori medi cumulati, superando il record registrato nel turno infrasettimanale precedente del 7/8 dicembre (con 507 mila spettatori medi cumulati) e quello del weekend 3/4 dicembre (con 490 mila spettatori medi cumulati), a dimostrazione della scelta lungimirante della Lega B e Sky di giocare durante i Mondiali. Non solo Pisa-Brescia. La Serie BKT sarà protagonista anche nella seconda metà di dicembre con il 18° turno, in programma fino a lunedì 19 dicembre. Il 2022 si chiuderà poi con il Boxing Day del 26 dicembre, quando si giocherà la 19^e ultima giornata del girone d’andata.