Buon 2023 da Sky Sport con «Heaven» dei Boomdabash (+ Eiffel 65)

Musica e sport per celebrare le imprese dell’anno che sta per finire e per augurare un buon 2023 a tutti gli appassionati di sport. E’ lo speciale video targato Sky Sport sulle note di «Heaven», l’ultima hit dei Boomdabash insieme agli Eiffel 65

Sky Sport celebra un anno meraviglioso di emozioni e augura buon 2023 a tutti gli appassionati di sport con uno speciale video di fine anno, accompagnato dalle note di “Heaven”, l’ultima hit dei Boomdabash insieme agli Eiffel 65. Quella dell’abbinamento tra musica e sport è ormai una tradizione per Sky Sport, così come le partnership con gli artisti di maggiore successo, proprio come i Boomdabash, band record d’ascolti che ha conquistato l’affetto del grande pubblico dopo aver collezionato oltre 28 dischi di platino con grandi successi come “Karaoke”, “Tropicana”, “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te”, solo per citarne alcuni, con oltre 2 miliardi di stream totali e più di 800 milioni di views dei videoclip ufficiali su Youtube.

«Heaven.», fresca di uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è disponibile in tutti i principali digital store, una hit che in pochissimo tempo sta già conquistando le classifiche e scaldando l'inverno.

L’idea della clip di Sky Sport, realizzata da Massimo Previti con le grafiche di Andrea Gilardi e Salvatore Allegrezza, nasce proprio da un “mash up” del video originale di “Heaven”, diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco tv, una produzione frizzante e ricca di energia, in pieno mood anni ’80, nel quale sono state inserite alcune immagini iconiche del 2022 di sport.

«Heaven – dichiara la band - è figlio di due grandi passioni dei Boomdabash, l’amore per gli anni 80 e la musica indimenticabile di quegli anni, che si unisce alla grande passione per il re-making musicale. “Heaven” nasce così sulla base di un sample di “Too much of Heaven”, hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, al quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere. Da subito abbiamo convolto nel progetto gli Eiffel 65 che con entusiasmo hanno lavorato a stretto contatto con noi alla produzione musicale.».

Un progetto che si arricchisce di un ulteriore capitolo, grazie alla speciale clip di Sky Sport che sarà trasmessa in alta rotazione su tutti i canali in questi giorni di fine anno.

Grazie ad Heaven i Boomdabash tornano così per la prima volta in una chiave musicale dance inedita e speciale, attingendo da una super hit del passato ricordandoci quanto un brano non sia solo una semplice canzone ma possa rimanere nel tempo, diventando la perfetta colonna sonora di momenti indimenticabili. Come le grandi storie di sport, raccontate da Sky.