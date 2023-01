ATP 250 Adelaide International su Sky con in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic

Nuovo appuntamento con il tennis su Sky, con il torneo ATP 250 Adelaide International, il primo dell’anno, in programma nella città australiana da domenica 1 a domenica 8 gennaio. Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW.

Telecronache curate da Elena Pero, Luca Boschetto, Dario Massara e Pietro Nicolodi, mentre il commento sarà affidato a Nicolò Cotto e Raffaella Reggi.

A difendere i colori azzurri ci sarà Jannik Sinner, presente nel tabellone principale, che può contare, tra le altre, sulla prestigiosa presenza del serbo Novak Djokovic, dei russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, del danese Holger Rune e dei canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Questa la programmazione live del torneo maschile ATP 250 di Adelaide su Sky

Domenica 1° gennaio

dalle 4.30 alle 8.30 1^ giornata Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lunedì 2 gennaio

dall’1.30 alle 7.30 2^ giornata - sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 10.30 alle 12.30 2^ giornata - sessione serale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Martedì 3 gennaio

dall’1.30 alle 11 3^ giornata Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mercoledì 4 gennaio

dall’1.30 alle 7 4^ giornata - sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 12.30 4^ giornata - sessione serale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì 5 gennaio

dall’1.30 alle 6.30 5^ giornata - sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dall’9.30 alle 11.30 5^ giornata - sessione serale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 6 gennaio

ore 1.30 1^ quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 3.30 2^quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 8.30 3^quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 11 4^quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 7 gennaio

ore 6.30 1^ semifinale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 11 2^semifinale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 7 gennaio

ore 8.30 Finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

