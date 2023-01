Con «Procuratore Povero» torna «Calciomercato - L’originale» su Sky Sport e NOW

Feste in corso, l’attesa è già rivolta al primo vero appuntamento dell’anno che tutti i calciofili attendono: il calciomercato invernale. Un’edizione ancora più speciale è alle porte, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) si preparano a festeggiare i primi 20 anni di “Calciomercato – L’Originale”. In campo, sempre un mix di intrattenimento e spensieratezza, diventato il loro inimitabile marchio di fabbrica. Appuntamento dal 2 gennaio, e in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW.

A scaldare il freddo mese di gennaio, ci penserà la nuova sigla di Alessandro Bonan. Si intitola “Procuratore povero”, un funky soul molto ironico arricchito da un video clip che strizza l’occhio allo stile pop di Tarantino. Al centro, le vicende del personaggio del settore per antonomasia, un procuratore un po’ squattrinato, che in questa condizione economica sparisce dalla circolazione, probabilmente rapito dallo stesso sistema che non permette e non accetta il fatto che un procuratore appunto possa essere povero.

La musica intesa come gioco e fil rouge del programma sarà ancora più presente in questa edizione, con un pianoforte in studio a scandire il ritmo tra una curiosità e un’altra.

Tanti gli ospiti del mondo del calcio e sempre di più quelli del mondo dello sport che si avvicenderanno in studio.

Tra musiche e racconti, il cuore pulsante del programma rimane la notizia, con i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, per svelare tutti i retroscena delle trattative in corso, annunciate e approfondite in studio da Gianluca Di Marzio. Senza dimenticare l’allegria esuberante di Fayna, sempre pronto con le incursioni più divertenti dal mondo dei social e del web.

Una grande famiglia che compie 20 anni con una edizione tutta da festeggiare!

“Calciomercato-L’originale” è un format original di Sky Sport scritto da Alessandro Bonan, insieme a Guido Barucco e Davide Bucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.