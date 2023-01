Sky Sport, Serie A 2022/23 16a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (4 Gennaio 2023)

Mercoledì 4 gennaio torna la serie A TIM dopo la pausa mondiale con la sedicesima giornata della stagione 2022/2023.

Si inizia con Salernitana-Milan, dalle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue dalle 16.30 con Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Dalle 18.30 appuntamento con Fiorentina-Monza, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Studi Sky Sport – A seguire le partite del mercoledì di campionato la “Casa dello Sport Day” che, a partire dalle 11.30, seguirà i pre e i post-partita dei match in programma. In studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Walter Zenga.

La sedicesima giornata si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

Da venerdì 11 novembre, in occasione della 15^giornata, i campioni del calcio e le squadre della Serie A scendono in campo al fianco di Fondazione AIRC per invitare i propri tifosi a segnare Un Gol per la Ricerca sostenendo i giovani talenti della scienza. Una iniziativa corale che si rinnova con successo da ventisei anni grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e al supporto dei media sportivi. Per vincere la partita contro il cancro – venerdì 11, sabato 12, domenica 13 novembre e nell’amichevole della Nazionale contro l’Albania di mercoledì 16 novembre –il mondo del pallone rilancia compatto il modulo 4-5-5-2-1, non solo un numero ma un vero gioco di squadra, un impegno che coinvolge tutte le squadre a partire proprio dalla Nazionale con il CT Roberto Mancini che conferma la sua fiducia nello schema AIRC: “Lo abbiamo già provato in passato. Solo con il 4-5-5-2-1 possiamo vincere questa sfida e fare tanti gol per la ricerca.”

MERCOLEDI 4 GENNAIO 2023

La Casa dello Sport Day dalle 11:30, dalle 14:25, dalle 16 e dalle 18:30

in studio: Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis, Walter Zenga

Il meglio del grande sport, con il calcio internazionale, la Serie B e la Serie A. Anche motori, basket, tennis, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi campioni dello sport.

Salernitana vs Milan ore 12:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Peppe Di Stefano

Campani con un punto negli ultimi 3 turni. Milan con un punto nelle ultime 2 trasferte. -8 dal Napoli. Una vittoria a testa nelle 3 sfide di A all'Arechi.

Sassuolo vs Sampdoria ore 12:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Spezia vs Atalanta ore 14:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Torino vs Hellas Verona ore 14:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)

Lecce vs Lazio ore 16:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci

Salentini con 7 punti negli ultimi 3 turni. Lazio per tornare a vincere in trasferta, dopo il 3-0 con la Juve. Ha vinto 3 delle ultime 4 sfide al Via Del Mare.

Roma vs Bologna ore 16:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Fiorentina vs Monza ore 18:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Vanessa Leonardi

Viola con 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate. Hanno sempre vinto negli unici 3 precedenti di coppa Italia. Monza con 6 punti in 3 turni.

Cremonese vs Juventus ore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Inter vs Napoli ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Udinese vs Empoli ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)

Sky Calcio Club dalle 22:40

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Spazio news Federica Frola

Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parola sul turno di campionato. Non solo il commento del posticipo, ma il racconto della giornata.

