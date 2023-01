Sky Sport Serie B 2022/23 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (14 - 15 - 16 Gennaio)

Appuntamento con la 20a Giornata della Serie BKT 2022/2023 sui canali Sky e in streaming su NOW. Sabato 14, Domenica 15, Lunedi 16 Gennaio con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla Serie BKT su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

La Serie BKT 2022/2023 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Diretta Gol” il domenica alle 15 per vivere in contemporanea tutte le partite del pomeriggio.

Per la Serie BKT,i big match che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend all’interno della “Casa dello Sport”. E ancora, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali dedicati alle squadre, alle città e ai tifosi della B. Mai come quest’anno il campionato delle grandi passioni e delle grandi piazze, “Non è la serie B”, la linea guida che accompagnerà la stagione.

La tecnologia sarà anche quest’anno uno dei tratti distintivi della Serie BKT su Sky Sport, con la produzione dei top match in 4K HDR HLG nativo, la migliore qualità di 4K esistente sul mercato. Per esaltare il calore dei tifosi negli stadi e lo spettacolo delle immagini dall’alto, ecco il drone di Sky Sport nei pre partita dei big match e le “Corner Cam” per una prospettiva originale, per portare il pubblico dentro il campo, con obiettivi speciali come ad esempio quelli sistemati nelle bandierine dei calci d’angolo.

Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti e studi dedicati. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.

SKY SERIE B 2022/23 DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 14 GENNAIO 2023

ore 14:00 Diretta Gol Serie B 20a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani' con piazze importanti come Bari, Palermo, Cagliari, Genoa, Venezia e Modena. Collegamenti in diretta con i campi della Serie B: Bari vs Parma : Daniele Barone Cagliari vs Como: Alessandro Sugoni Perugia vs Palermo: Davide Polizzi Pisa vs Cittadella: Luca Boschetto Reggina vs Spal: Maurizio Compagnoni



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Entrambe reduci da una vittoria con Cosenza e Cittadella. Cagliari in vantaggio 2 a 1 nei 5 precedenti di B in Sardegna, 2 pareggi. 1-1 nella gara di andata.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Entrambe con un solo punto nelle ultime 2 giornate. Bari a -9 dalla vetta. Parma a -12. Una vittoria a testa e 2 pareggi nei 4 precedenti di B al San Nicola.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ghisoni

Amaranto con un solo ko in 9 giornate. -3 dalla capolista. Spal con un solo successo in 9 turni. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti di B al Granillo, un pari.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Umbri per la 3a vittoria di fila. -1 dalla quartultima. Palermo imbattuto da 5 turni. Un solo successo nei 10 precedenti di B al Curi, 2 pareggi e 7 sconfitte.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (256)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Mastrorilli

Toscani imbattuti da 14 turni, 7 vittorie e 7 pari. Veneti per evitare il quinto ko di fila. -1 dalla quartultima. In vantaggio 3 a 2 in 5 sfide di B a Pisa.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Entrambe reduci da una vittoria con Ternana e Sudtirol. Frosinone capolista a +3 sulla Reggina. In vantaggio 2 a 1 nei 6 precedenti di B al Matusa, 3 pari.

DOMENICA 15 GENNAIO 2023

ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Sudtirol vs Brescia (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Boschetto

Altoatesini con un solo successo in 9 giornate. Brescia con un solo successo in 13 turni. Lombardi vittoriosi nell'unico precedente di B dello scorso agosto.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Umbri con un solo successo in 10 giornate. Ascoli con un solo successo in 8 turni. In vantaggio 5 a 4 nelle 12 sfide di B al Liberati. Vittorioso 2-1 all'andata.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro

Entrambe reduci da una sconfitta con Cagliari e Perugia. Cosenza a -3 dalla quartultima. Una vittoria a testa e un pareggio nei 3 precedenti di B al San Vito.

LUNEDI 16 GENNAIO 2023

ore 18:45 Serie B 20a Giornata: Genoa vs Venezia (diretta) [visibile con pacchetto Sky Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone

Liguri con 10 punti in 4 giornate. -6 dalla capolista. In vantaggio 2 a 1 nelle 6 sfide di B a Marassi. Venezia con un punto in 2 turni. +1 sulla terzultima.

