Andrea Zappia lascia a Giugno il gruppo Sky e tornerà a lavorare in Italia

Andrea Zappia lascierà il gruppo Sky nel prossimo mese di Giugno. Insieme a lui anche Debbie Klein. La ceo global della società controllata da Comcast Corporation, Dana Strong attraverso una nota interna ha informato i colleghi che il manager emiliano tornerà in Italia perchè non vede l’ora di «ricongiungersi a loro dopo tre anni di pendolarismo dalla sede di Londra e comunque continuerà a ricoprire il ruolo di non-executive Director nel Consiglio di EssilorLuxottica e a dedicare più tempo al suo ruolo di presidente di MCH Art Basel.



Andrea è stato un leader forte e stimolante e un brillante ambasciatore del brand Sky. Il suo spirito imprenditoriale, la sua motivazione alla crescita e il suo profondo amore per il nostro business e le nostre persone hanno plasmato Sky per lungo tempo. È stato un fulgido esempio di integrità negli affari e un modello per molti, guidando organizzazioni complesse e mantenendo un forte insieme di valori. Lascerà qui un’eredità indelebile, grazie alla sua passione per il cliente, per le persone e per le idee e l’innovazione.



Andrea Zappia ha dato un contributo brillante e di grande impatto in tutti i ruoli che ha ricoperto in Sky da quando è entrato a farne parte nel 2003. È stato uno dei fondatori di Sky Italia di cui ha guidato la creazione del brand nel 2003. In seguito ha ricoperto una serie di ruoli di leadership nelle vendite, nel marketing e nella gestione dei clienti in Italia e nel Regno Unito, ed è stato anche direttore di Sky Sport in Italia. È stato CEO di Sky Italia dal 2011 al 2019 e durante il suo mandato Sky Italia è cresciuta fino a diventare la media company numero uno nel Paese, potendo contare su una innovazione continua, un marchio forte e un grande team. In quel periodo Sky Italia ha lanciato nuovi programmi di successo come X Factor, Gomorra, Masterchef e Young Pope, oltre a prodotti incredibilmente innovativi come Sky Go, NOW, Sky Q e SkyQ over IP, il primo box via IP di Sky. Prima di lasciare quel ruolo, Andrea e il suo team hanno sviluppato il piano per il lancio di Sky WiFi in Italia, con una rapida crescita fin dal lancio. Nel 2019, il suo ruolo si è ampliato a CEO Europa Continentale, con la responsabilità dei mercati italiano, tedesco, austriaco e svizzero.



Da gennaio 2020, Andrea è Executive Vice President e CEO New Markets and New Business, con il compito di identificare e guidare nuove opportunità di crescita al di là dei nostri mercati e categorie esistenti. Ha guidato lo sviluppo di Sky Showtime, la nostra partnership con Paramount, che ha avuto un lancio di successo lo scorso autunno ed è ora presente in 15 mercati europei. Ha guidato questo progetto con la sua consueta visione, energia, grinta e creatività e resterà ancora presidente del Consiglio di Amministrazione.



Nel 2021 è stato determinante nell’acquisizione di Neos, la base di Sky Protect, il prodotto assicurativo che lanceremo questo trimestre in UK. Nel 2022 ha guidato, in collaborazione con Comcast, lo sviluppo di Glass Syndication, che consente ad altri operatori globali di sfruttare le nostre solide piattaforme tecnologiche e ci offre un’opportunità per la crescita futura del business.



Ha inoltre supervisionato la nostra attività di Sky Studios, compreso il nuovo studio cinematografico e televisivo all’avanguardia di Elstree che aprirà quest’anno. Ha gestito inoltre i canali all news del Gruppo, tra cui Sky News nel Regno Unito e Sky TG 24 in Italia. Andrea è sempre stato considerato un precursore anche nella diffusione dello sport in Europa, con un forte istinto per il successo dei diritti, per i contenuti vincenti e per la costruzione di partnership forti capaci di offrire una grande esperienza ai nostri clienti».