Calciomercato - Di Marzio, Bonan e Fayna su Sky da stasera a Madonna di Campiglio

Inizia oggi l’ultima, caldissima, settimana per le trattative della sessione invernale del calciomercato. Per l’occasione, una location d’eccezione è pronta ad accogliere da stasera il trio del Calciomercato di Sky: la perla delle Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) si trasferiscono in Trentino, in una vera baita di montagna, per raccontarci tutte le notizie, tra prestiti e cessioni dei calciatori. Grazie alla collaborazione con Trentino Marketing e Master Group Sport, questa edizione di gennaio, scandita dai primi 20 anni del programma, diventa quindi itinerante, con cinque puntate in diretta dall’hotel Carlo Magno. Appuntamento da stasera alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

In campo sempre un mix di intrattenimento e spensieratezza, diventato l’inimitabile marchio di fabbrica di “Calciomercato - L’originale”. Ogni sera si alterneranno giornalisti e i principali volti e opinionisti della squadra di Sky Sport per commentare le notizie del giorno, in una regione che da sempre è abituata ad accogliere al meglio lo sport. Inoltre, durante la giornata, collegamenti e news grazie alle due finestre live di Sky Sport 24 curate da Luca Marchetti. A completare il tutto, per le vie dell’innevata Madonna di Campiglio, una mostra itinerante dedicata al Calciomercato, curata da Master Group Sport.

Speciale Calciomercato Europeo – E domani alle 18 su Sky Sport 24 (anche in streaming su skysport.it) appuntamento con un’edizione interamente dedicata alla chiusura della finestra del calciomercato invernale. A condurre saranno Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth dagli studi di Sky Sports News. In collegamento da Madonna di Campiglio Gianluca Di Marzio e dalla sede di Monaco di Baviera Florian Plettenberg. Lo speciale sarà in onda in contemporanea anche su Sky UK e Sky De.

“Calciomercato - L’originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.