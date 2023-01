Calciomercato Show Europe, su Sky Sport in diretta simulcast europea

Per la prima volta un programma di Sky Sport in simulcast europeo. Questa sera alle 18.00, in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, i maggiori esperti di calciomercato delle redazioni sportive di Sky UK, Sky Deutschland e Sky Italia si ritroveranno in diretta a parlare delle principali trattive del momento. L'occasione di fare il punto a una settimana dalla fine della finestra di calciomercato invernale ma con uno sguardo già a quello che potrebbe accadere in estate.

Il programma sarà in diretta dagli Sky Studios di Osterley, Londra con i due esperti di calciomercato inglesi Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth. In collegamento dalla sede di Sky a Monaco di Baviera, ci sarà Florian Plettenberg. Mentre Gianluca Di Marzio sarà collegato da Madonna di Campiglio, dove "trasloca" per questa settimana

Calciomercato l'Originale (cinque puntate in diretta dall’Hotel Carlo Magno, grazie alla collaborazione con TRENTINO Marketing e Master Group Sport.

Kaveh Solhekol, chief reporter di Sky Sports News e Dharmesh Sheth conducono da anni insieme 'The Transfer Show', approfondimento di calciomercato. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, conduce invece in Germania il programma 'Transfer Update' con Marc Behrenbeck.