FIFA Club World Cup 2022, tutte le partite in diretta su Sky e in streaming NOW

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Dal 1° all’11 febbraio si scende in campo per la Fifa Club World Cup 2022, torneo che assegna la coppa del mondo per club che si gioca in Marocco.

In esclusiva su Sky e in streaming su NOW tutte le partite delle sette contendenti al titolo, tra cui il Real Madrid, vincitore della Champions League 2022, e il Flamengo, detentore della Copa Libertadores 2022. Entrambe le squadre scenderanno in campo a partire dalle semifinali, con la competizione che inizierà ufficialmente oggi, martedì 1° febbraio, con l’ottavo di finale Al Ahly-Auckland City, in campo alle 20 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. La vincitrice affronterà il Seattle Sounders nel quarto di finale del 4 febbraio che, a partire dalle 18 su Sky Sport 257 e in streaming su NOW definirà gli avversari dei Blancos di Carlo Ancelotti. Stesso giorno per il secondo quarto di finale, tra Wydad AC e l’Al Hilal SFC alle 15.30 su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con la vincente che affronterà il Flamengo il 7 febbraio alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

L’8 febbraio tocca finalmente al Real Madrid che, alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW, scenderà in campo per la seconda semifinale del torneo. Finali in programma a Rabat l’11 febbraio: alle 16.30 il match per il terzo e quarto posto (Sky Sport 253 e in streaming su NOW), alle 20 la finale che aggiudicherà la competizione (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

Nelle intenzioni della Fifa questa sarà l'ultima edizione con l'attuale formula che prevede la partecipazione di sette squadre, ovvero i sei campioni delle varie competizioni continentali più quella che ha vinto il titolo nazionale nel paese che ospita il torneo. Il caso ha voluto che i campioni del Marocco, il Wydad Casablanca di colui che poi ha allenato la nazionale ai Mondiali, Walid Regragui, fosse anche il vincitore dell'ultima Champions africana, così è stato invitato a partecipare anche l'Al Ahly, che dal Wydad era stato battuto nella finale della massima competizione per club dell'Africa. Dal 2025 - come annunciato da Infantino- il Mondiale per club vedrà la partecipazione di ben 32 squadre.

Intanto si va in campo con la vecchia formula, e quindi con sette formazioni e il Real Madrid campione d'Europa nel ruolo del grande favorito. Se la squadra di Carlo Ancelotti trionfasse nella finale dell'11 febbraio sarebbe l'undicesima volta consecutiva che il torneo viene vinto da un club europeo. L'ultima volta che non è andata così, è stata nel 2012 quando i brasiliani del Corinthians, allenato da Tite, batterono in finale il Chelsea. Il Real ha invece vinto il Mondiale per club già quattro volte (una in Marocco, nel 2014) e ora tenterà la cinquina.

A dargli fastidio dovrebbe essere soprattutto il Flamengo campione del Sudamerica, forte della coppia d'attacco Gabigol-Pedro. I carioca hanno perso il tecnico del trionfo in Libertadores, Dorival Junior, ma tengono in modo particolare a questa competizione, che hanno già 'rischiato' di vincere nel 2019 quando in finale persero contro il Liverpool ma avrebbero decisamente meritato una sorte migliore.

In semifinale la squadra più amata di Rio giocherà contro i sauditi dell'Al Hilal o il Wydad Casablanca, mentre la rivale del Real Madrid uscirà dal trio Auckland City-Al Ahly-Seattle Sounders. che gli spettatori negli stadi potranno ascoltare dal vivo, con delle radioline come quelle distribuite nei test match del rugby, le decisioni degli arbitri quando si rivolgono al VAR.

La programmazione del Mondiale per Club su Sky Sport e in streaming su NOW

OTTAVI DI FINALE

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO

ore 20.45 Al Ahly vs Auckland City

QUARTI DI FINALE

SABATO 4 FEBBRAIO

ore 15.30 – Q1 - Wydad AC e l’Al Hilal SFC

ore 18 – Q2 - Seattle S.-vincitrice ottavi

SEMIFINALI

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO

ore 20 Flamengo vs vincitrice Q1

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

ore 20 Real Madrid vs vincitrice Q2

FINALI

SABATO 11 FEBBRAIO