Elezioni Regione Lazio, il confronto tra i candidati in diretta su Sky TG24

Su Sky TG24 torna il ‘Confronto’. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis ospiterà infatti il faccia a faccia tra i candidati alla guida della Regione Lazio, in vista delle elezioni del 12 e 13 Febbraio. Alessio D'Amato, Francesco Rocca, Donatella Bianchi saranno ospiti venerdì 3 Febbraio, in diretta alle 20.30 dagli studi di Roma, per rispondere alle domande di Fabio Vitale a cui è affidata la moderazione del dibattito. A seguire commento e dibattito con Massimo Leoni, Massimo Martinelli, Davide Vecchi, Antonello Caporale.

Nel Lazio si vota per eleggere il successore di Nicola Zingaretti, che ha governato la Regione per dieci anni. I principali candidati sono tre: Donatella Bianchi del Movimento 5 stelle, Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra. Poi ci sono anche Sonia Pecorilli per il Partito Comunista italiano, Fabrizio Pignalberi per Quarto polo e Insieme per il Lazio, Rosa Rinaldi per Unione Popolare di Luigi de Magistris.

I candidati si misureranno secondo un regolamento ben definito e condiviso fra i loro staff e la redazione. Il ‘Confronto’, che da sempre si caratterizza per essere focalizzato unicamente sui contenuti, ha avuto sempre regole chiare fin dai primi incontri ospitati dal canale all news: ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti, domande incrociate fra i candidati, un appello finale.

Prosegue dunque l’impegno del canale, che da anni sostiene l’importanza dei faccia a faccia fra i candidati come un dovere di chi governa e un diritto degli elettori, al fine di informare su programmi e proposte e favorire una scelta nelle urne quanto più possibile ragionata. Mettere a confronto visioni diverse, anche opposte, è un’opportunità che la testata responsabilmente offre ai cittadini, a chi si candida a rappresentarli e a guidare le istituzioni di qualsiasi livello.

Sky TG24 aveva rivolto contestualmente lo stesso invito per Il Confronto anche ai candidati alla Presidenza della Regione Lombardia non ottenendo, tuttavia, l’adesione di tutti gli aspiranti Governatori.

In occasione di questa tornata elettorale amministrativa per il Lazio e la Lombardia, oltre 12 milioni di italiani andranno al voto. Il suo esito verrà raccontato e analizzato su Sky TG24 con ospiti e collegamenti in uno speciale in onda dalle 14.30 del 13 Febbraio.

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, il ‘Confronto’ e lo speciale saranno visibili anche in streaming sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Youtube di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.