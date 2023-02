Ottimi ascolti per l'esordio ItalRugby in diretta Sky Sport, NOW, TV8 al Sei Nazioni 2023

All’Olimpico di Roma l’Italia del rugby gioca una partita di altissima qualità, mette alle corde la Francia e va vicinissima alla vittoria. I francesi passano 29-24 dopo un secondo tempo di grandissima sofferenza, e in generale una partita nella quale gli azzurri hanno dimostrato qualità, talento e carattere, oltre a una struttura di gioco solida e fondamentale per tenere testa al meglio del rugby mondiale.

Italia-Francia, in onda su Sky Sport Uno e TV8 dalle 16:00 ha raggiunto oltre 600 mila spettatori medi complessivi (con un picco di 833 mila spettatori negli ultimi minuti), 2 milioni 233 mila contatti unici e il 4,5% di share. In particolare la diretta in chiaro su TV8 ha avvicinato 479 mila spetttorr con il 3,60% di share.

Fino al 18 marzo, oltre un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle Nazionali europee. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Italia, Francia (detentrice del trofeo), Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia sono pronte a dare il via ad un’altra attesissima edizione, dove non mancheranno emozioni, gioco e spettacolo.

Dopo la sfida ai transalpini dello Stadio Olimpico, l’Italia affronterà a Londra l’Inghilterra il 12 febbraio alle 16, su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Ampio pre partita dalle 15.15 e post al termine dell’incontro. Poi ci sarà l’Irlanda a Roma il 25 febbraio alle 15.15, il Galles l’11 marzo, sempre alle 15.15, ancora all’Olimpico, la Scozia il 18 marzo alle 13.30 a Edimburgo.

Riflettori puntati in particolare sulla Nazionale Italiana: tutti gli incontri live su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8, con studi pre e post partita dedicati. Il torneo sarà raccontato con la passione e la competenza della squadra rugby di Sky Sport: Francesco Pierantozzi, con Federico Fusetti e Andrea De Rossi, al commento delle partite dell’Italia, con Moreno Molla inviato al seguito della Nazionale. Diego Dominguez, il miglior marcatore Azzurro di tutti i tempi, uno dei 7 giocatori al mondo che ha segnato più di 1000 punti a livello internazionale, sarà ospite fisso degli studi pre e post partita condotti da Davide Camicioli. Oltre a loro, anche Paolo Malpezzi e Alessandro Moscardi.

Il racconto editoriale sarà come sempre affiancato da una tecnologia all’avanguardia, con le partite casalinghe dell’Italia osservate da ben 24 telecamere, compresa la “RobiCam”, una speciale telecamera per riprese dall’alto, in grado di aggiungere ulteriore pathos alle emozioni del match.

E poi, su Sky Sport 24 da non perdere tutte le news, le interviste ai protagonisti e gli highlights delle partite nella rubrica Obiettivo Rugby Sei Nazioni, in onda alle 16.45 del lunedì e del giovedì, con Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez.

Massima copertura anche sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, #SkyRugby), oltre che sul sito skysport.it, con un’area dedicata, in versione ottimizzata per tutti i device mobili. Ampio spazio alla Nazionale con i live blogging dei match, le voci dei giocatori e tutti i video, dal raduno fino ai post partita.

Su Sky anche l’edizione 2023 del Sei Nazioni U20, il torneo giovanile maschile e il TIKTOK Sei Nazioni Femminile, dal 25 marzo, con l’Italia tra le protagoniste di questi due eventi e sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Nell’intera stagione su Sky sarà possibile seguire oltre 100 partite di rugby, con gli eventi più attesi dell’anno: oltre al Sei Nazioni, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup, entrambe attualmente in corso, la prossima Rugby World Cup 2023, e i tornei dell’Emisfero Sud Australe, Rugby Championship e Super Rugby.



