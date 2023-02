Offerta speciale San Valentino NOW, Cinema ed Entertainment a 1€ per il primo mese

A San Valentino scegli NOW con una offerta speciale per te​! Cinema ed Entertainment a 1€ [qui per attivare entro il 14/2] per il primo mese anziché 14,98€, attivabile fino al 14/02/23 riservata ai nuovi clienti NOW. Al termine di tale Periodo di Visione l’offerta si rinnova di mese in mese al prezzo di listino in vigore, attualmente pari a 14,98€ al mese.

Entra nel mondo di NOW e goditi tante Serie TV pluripremiate in esclusiva streaming, le Serie TV targate HBO e le produzioni Sky Original. Lasciati emozionare da The Last of Us, la nuova attesissima serie HBO, tutti i lunedì in contemporanea con gli Stati Uniti e on demand. Segui le prove adrenaliniche degli aspiranti chef di MasterChef e guarda in esclusiva le produzioni Sky Original come Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Bruno Barbieri - 4 Hotel e Pechino Express. Non perderti le esclusive prime visioni di The Batman, Animali Fantastici - I Segreti di Silente, Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo e tutte le produzioni Sky Original come Rosanero e I delitti del BarLume - Indovina chi?.



L’attivazione dei Pass avviene ad esito del processo di acquisto. È possibile disattivare il rinnovo del /dei Pass fino a 24 ore prima della fine del Periodo di Visione. In caso di acquisto di più Pass combinati, qualora venisse disattivato uno dei Pass, quelli per i quali non è stata richiesta la disattivazione si rinnoveranno al prezzo di listino in vigore al momento del rinnovo.

In caso di disattivazione, la fruizione del Pass è garantita fino alla scadenza del Periodo di Visione già pagato. I giorni di visione saranno decorrenti dalla data di prima adesione. Nel caso in cui il Pass sia già attivo, la decorrenza partirà dalla data di rinnovo dello stesso. Per i Pass Cinema e/o Entertainment, sarà possibile fruire della visione su due dispositivi in contemporanea.

La visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio NOW. Gli eventi inclusi nel Pass Sport di NOW, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salve eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

Verifica i contenuti dell’offerta al momento dell’attivazione su nowtv.it. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Velocità minima consigliata 2,5 Mbps. Elenco dispositivi compatibili consultabile su nowtv.it. Condizioni e limitazioni su nowtv.it