Sky Sport, Champions League 2022/23 Ottavi Andata #1, Palinsesto Telecronisti NOW

Riparte la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 14 e mercoledì 15 febbraio, inizia la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 tocca al Milan di Stefano Pioli, che a San Siro ospiterà il Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Bayern Monaco farà visita al PSG (Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Brugge-Benfica (Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Sempre alle 21, il Borussia Dortmund affronterà il Chelsea: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare l’andata degli ottavi di finale. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mercoledì, in studio, sarà presente anche Alessandro Del Piero. Spazi news affidati a Mario Giunta.

QUANDO TI VEDO, MI FAI INNAMORARE - La copertina che aprirà gli studi di Champions League vede il ritorno, sulla scena musicale, di Bresh con un nuovo brano, “Guasto d’amore”, prodotto da Shune. L’inedito segue il singolo estivo “Il meglio di te” (disco d’oro) e il successo dell’acclamato “Oro Blu”, il secondo album in carriera di Bresh.

Ci si può inciampare sempre in un Guasto d’Amore. Non solo nel giorno di San Valentino. Bresh, giovane cantante genovese, l’ha dichiarato quasi per caso, in un momento qualsiasi. Seguendo l’istinto del cuore, ma con l’audacia di chi ha saputo anche andar oltre, se pure per un gioco, a quel "non posso scrivere canzoni sul Genoa perché ne sono troppo coinvolto" pronunciato da un mostro sacro della musica italiana come Fabrizio De Andrè.

Le parole di un "Guasto d’Amore" sono nate accanto a un amico e come un banalissimo sfogo che si intreccia ai colori rossoblù. Poi ecco anche una semplice base e un video amatoriale per riprendere il tutto. Senza la pretesa di farne un lavoro, di essere inciso e men che mai di diventare un nuovo inno – popolare più che ufficiale - della propria squadra del cuore. Tutto questo è accaduto, ma solo in seguito a un’onda virale che ha fatto perfino oltrepassare i confini del tifo. "Guasto d’amore" è stata applaudita e cantata in tutti i concerti di Bresh in giro per l’Italia da chiunque si fosse identificato in quei versi. Avesse riconosciuto i propri tormenti e la propria passione per una lei, per un lui o per qualsiasi squadra che ci abbia fatto "tremare la pancia" e "vibrare la voce". La cosa più sorprendente che questa canzone veniva evocata dai fan del cantante ligure molto prima che fosse nata una versione ufficiale.

Nel mare dei social si potevano ripescarne varie versioni, compresa quella breve in cui Mattia Perin, portiere della Juventus e ai tempi capitano del Genoa, suonava al pianoforte "Guasto d’Amore" accanto a Bresh con in mano un bicchiere di vino. Boom. Altro prepotente impulso virale a quei versi che non erano ancora una canzone, ma che presto diventarono un coro da stadio e perfino il testo di una scenografia sfoggiata con orgoglio dal popolo rossoblù nel giorno della retrocessione del Grifone. Fino a diventare finalmente un brano ufficiale, prodotto da Shune e schizzato subito in testa alla classifica nazionale di Spotify Italia a 24 ore dall’uscita, poi primo della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti della settimana pre sanremese. A soli quindici giorni dalla sua pubblicazione, "Guasto d’amore" conta più di 10 milioni di streaming audio e video.

Mentre allo stadio Luigi Ferraris la tifoseria rossoblù faceva sempre più proprio il brano di Bresh prima di ogni partita, nel resto d’Italia ci si poteva inciampare a ogni latitudine in quel "Guasto d’amore" che coinvolge, unisce ed emoziona al di là del tifo. Come quei sentimenti più veri che possono pulsare ovunque e in ogni momento dell’anno, ma che non possiamo non celebrare nel giorno di San Valentino. Quando torna la Champions League, dalle 20 su Sky Sport. E ogni innamorato di calcio non deve vergognarsi di rivelarlo, anche attraverso una semplice canzone che sarà la nostra colonna sonora. Del resto, "una guerra d’amore vale come una partita".

SPORT MEDIASET CHAMPIONS OTTAVI - ANDATA #1 - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedi 14 Febbraio 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Diretta Gol Champions League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Milan vs Tottenham : Andrea Marinozzi

: Andrea Marinozzi PSG vs Bayern Monaco: Davide Polizzi

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Milan vs Tottenham

San Siro - Milano

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio, Manuele Baiocchini

Rossoneri reduci in UCL da 2 vittorie, entrambe 4-0. Non hanno mai vinto nei 4 precedenti, 2 pari e 2 ko. Spurs imbattuti da 4 partite di Champions.

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | PSG vs Bayern Monaco

Parc des Princes - Parigi

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

Francesi imbattuti in UCL da 6 gare, 4 vittorie e 2 pari. Bayern con una striscia di 6 vittorie. PSG in vantaggio 6 a 5 negli 11 precedenti di Champions.

Mercoledi 15 Febbraio 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Club Brugge vs Benfica

Jan Breydelstadion - Bruges

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Niccolò Omini

Belgi senza vittorie in Champions da 3 gare, 2 pari e 1 ko. Benfica imbattuto in UCL da 11 partite, 8 vittorie e 3 pari. Nessun precedente fra le due formazioni.

*********

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Borussia Dortmund vs Chelsea

BVB Stadion Dortmund - Dortmund

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Tedeschi reduci in UCL da 3 pareggi consecutivi. Chelsea con una striscia in Champions di 4 vittorie di fila. Nessun precedente fra le due formazioni. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì 16/2 anche in differita/sintesi con la telecronaca di Pietro Nicolodi

