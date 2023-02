Sky Sport Serie B 2022/23 25a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (17 - 18 - 19 Febbraio)

Appuntamento con la 25a Giornata della Serie BKT 2022/2023 sui canali Sky e in streaming su NOW. Venerdi 17, Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla Serie BKT su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

La Serie B si prepara a vivere la venticinquesima giornata di campionato, da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dall'Arena Garibaldi di Pisa con l'anticipo del venerdì tra la squadra di D'Angelo, tornata alla vittoria nel turno precedente contro la Reggina, che ospiterà il Venezia, in serie positiva da tre partite. Tra gli otto match in programma sabato, riflettori puntati su Palermo-Frosinone (la capolista è chiamata all'esame Barbera, lì dove i rosanero di Eugenio Corini non perdono da novembre) e Bari-Cagliari, in una sfida dal sapore di Serie A. Domenica, infine, è in programma il posticipo tra Modena e Genoa.

Inoltre, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa. La Serie BKT 2022/2023 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Diretta Gol” per vivere in contemporanea tutte le partite del pomeriggio.