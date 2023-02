Django, stasera il terzo e quarto episodio su Sky e streaming NOW

Il Texas del 1800, un luogo violento e inospitale dove ogni giorno si rinnova l’eterna lotta dell’uomo per la sopravvivenza. È il mondo senza legge di DJANGO, “lo straniero” protagonista del western Sky Original che omaggia il classico di Sergio Corbucci, venerdì 24 febbraio con due nuovi episodi (terzo e quarto, disponibili anche on demand) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Lo scontro tra due tra due visioni contrapposte, tra due città fondate su valori incompatibili, fa da sfondo alle vicende di un uomo in cerca di redenzione e perdono, ma anche di giustizia. Arrivato a New Babylon col solo intento di uccidere gli assassini della sua famiglia, Django (Matthias Schoenaerts) viene coinvolto nelle vicende della comunità che abita questa utopia fatta città, impegnata a contrastare le rivendicazioni sempre più pressanti di Elizabeth Thurman (Noomi Rapace) sulle terre su cui sorge New Babylon, specie ora che sotto quelle stesse terre è stato trovato l’oro nero.

È proprio per estrarre questo petrolio che Django, la figlia che pensava perduta, Sarah (Lisa Vicari), John Ellis (Nicholas Pinnock) con i suoi figli proveranno a comprare una trivella da un vecchio sodale di John, Walter Breaver, e dal suo socio, Oscar Beaunney, interpretato da Manuel Agnelli, guest-star del terzo episodio. Ma niente è facile in un mondo dove ognuno sembra agire per il proprio tornaconto e dove allo stesso tempo le storie di tutti sono molto più legate di quanto si possa credere. Django è ancora molto lontano da quel che cerca – quel perdono che sua figlia non sa ancora dargli, perché convinta che siano proprio le mani di suo padre a essere sporche del sangue della sua famiglia, ignara di quali siano state le motivazioni che hanno determinato le sue scelte. A rinfrancare l’uomo, le sagge parole del reverendo Jan, interpretato da Franco Nero.

Il cast: Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django, e a Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis, Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner e Camille Dugay che sarà Margaret, la moglie di Django. Con, Manuel Agnelli, Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi. E a omaggiare il mito del western di culto di Sergio Corbucci, la partecipazione straordinaria di Franco Nero.

DJANGO è una prestigiosa serie TV in dieci episodi completamente girati in inglese prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.

GLI EPISODI DI STASERA - John, Django, Sarah, Phillip, Seymour e Kevin raggiungono Walter, un vecchio amico di John, a Nagadoches, per provare a comprare una trivella. Elizabeth, informata dalla sua nuova spia dentro New Babylon, assalta la fattoria di Walter. Anche questa volta però il suo attacco fallisce. Ora che può estrarre il petrolio, la comunità di New Babylon intravede la fine della miseria per la propria città.

Django e Seymour scendono lungo il fiume fino a Pueblo per vendere il petrolio estratto a New Babylon, ma vengono attaccati da un gruppo di mercenari che catturano Seymour per portarlo da Elizabeth. John, Sarah, Django, Kevin e Phillip non hanno altra scelta: devono trovare un modo per liberarlo e farlo fuggire da Elmdale.

