Marzio Perrelli (Sky): «F1 e MotoGP. I Motori per Sky sono fiore all'occhiello»

Nella Casa dei Motori di Sky al via la stagione delle stagioni. Insieme e ovunque: in tv, in streaming e sui canali digitali, i motori 2023 di Sky Sport saranno più aperti, connessi, social, in pista, nel paddock, per seguire da vicino i protagonisti. È tutto pronto per una stagione da capogiro, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati, tutti da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW, con una selezione di eventi anche in chiaro su TV8

Ne ha parlato, Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia.

«Mentre venivo qui a Monza pensavo che qualsiasi competizione a livello internazionale su quattro o su due ruote che faccia vrumm o che sia silenziosa è solo su Sky e questa è una esclusiva incredibile. Non mi stancherò però mai di ripetere che la Casa dello Sport non è uno slogan, non è un claim, è una realtà di fatto. Sky compie nel 2023 i suoi primi 20 anni di vita, Sky Sport da vent'anni è il punto di riferimento dello sport in Italia, sia per chi lo pratica, sia per chi ci investe sopra risorse economiche. La nostra visione ci porta ad essere sinergici alle varie federazioni, alle leghe, alle singole società, agli atleti, con investimenti non solo per acquisire i diritti televisivi quanto per garantire sostegno alla crescita presente e futura del singolo sport. Trasmettiamo sui nostri canali ben 22 discipline diverse, non abbiamo mai avuto prima di adesso un contenitore multidisciplinare così grande e su ognuno di questi al servizio mettiamo il nostro "Sky Touch"»



Di cosa si tratta?

«Lo Sky Touch mi piace sempre definirlo come l'investimento che l'azienda propone in talento con le firme prestigiose dei giornalisti al racconto insieme ai nostri Talent, e dall'altro gli investimenti che Sky dedica al miglioramento constante della tecnologia, con studi all'avanguardia, grafiche fantastiche, ma soprattutto nell'affidabilità nei confronti del cliente che oggi è ancora più importante per i motivi che sappiamo bene. Sky ha deciso di lasciare ai propri abbonati la possibilità di scegliere su quale mezzo godere dei vari contenuti, non solo la tradizionale trasmissione satellitare ma anche da ben 13 anni anche con lo streaming con NOW e in mobilità con Sky Go.»



F1 e MotoGP sono i due principali asset su cui si appoggia la straordinaria offerta dei Motori

«Il rinnovo dei diritti della F1 l'abbiamo annunciato la fine della stagione scorsa. Si tratta di un accordo incredibile che abbiamo fatto a livello di gruppo europeo. I rapporti tra l'organizzazione F1 e Sky rimangono quindi ben saldi, avremo l'esclusiva della F1 in Italia fino al 2027! La F1 è un contenuto che ha avuto degli ascolti incredibili nelle ultime stagioni e che sta via via crescendo sempre più, catturando audience diverse, specialmente tra le donne e tra i giovani. Nei primi test dei giorni scorsi in Bahrain ho visto segnali molto positivi dalla Ferrari, una bellissima livrea dell'Alfa Romeo e quindi sono molto fiducioso che la Formula 1 continuerà questa crescita di interesse. Tra i circuiti più affascinanti dopo Miami, quest'anno ci sarà il debutto del mitico Las Vegas tra le luci della notte. Nel Motomondiale, di cui abbiamo i diritti esclusivi fino al 2025, avremo in pista una moto italiana, la Ducati campione del mondo, con sopra un pilota campione del mondo, Bagnaia, e quindi le premesse sono anche lì inevitabilmennte altissime, ci sarà la novità delle Sprint Race al sabato che raddoppieranno quindi le occasioni di vedere le moto battagliarsi le posizioni in gara, ci sarà anche un po' di tensione anche all'interno dei vari team, una sana rivalità che darà del pepe ulteriore a tutta la stagione. Prendiamo posto e godiamocele su Sky Sport!»

