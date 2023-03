Federica Masolin: «La F1 su Sky Sport sempre più inclusiva grazie ai social»

Sky sarà la Casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027. Sul canale di riferimento Sky Sport F1 (207, anche in streaming su NOW), ben 23 i Gran Premi in programma nel 2023, tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del Gran Premio del Qatar. Novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato.

Archiviati i test in Bahrain, tutto pronto per scendere in pista per il primo Gran Premio dell’anno sul circuito di Sakhir. Su Sky Sport, oltre al racconto delle corse, ampio spazio all’approfondimento: ogni domenica di gara Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, mentre a fine GP da non perdere #SkyMotori, per l’interazione con gli spettatori.

Al commento della F1 ci saranno le voci di Carlo Vanzini insieme a Marc Genè, sempre pronto con gli aggiornamenti dal box Ferrari e a bordo pista, e a Roberto Chinchero, nel ruolo di insider ai box. Dai muretti, invece, arriveranno i collegamenti live con i Team Principal. Federica Masolin sarà la conduttrice degli approfondimenti del pre e del post gara di Paddock Live e della nuova rubrica social per rispondere alle domande dei tifosi prima della partenza della gara, insieme a Davide Valsecchi. Da non dimenticare le incursioni speciali di Nico Rosberg in alcuni GP della stagione. A Matteo Bobbi e alla sua Sky Sport Tech Room saranno affidate tutte le analisi tecniche, mentre alla pit reporter Mara Sangiorgio tutte le interviste in pista e nei paddock. Ad affiancare i volti già noti della squadra motori di Sky, da questa stagione arriva come ospite anche Ivan Capelli, che porterà le sue competenze di ex pilota e commentatore tecnico nell’analisi di alcuni dei GP della stagione.

A poche ore dalla partenza dell'aereo che la porterà insieme a tutto il team di Sky Sport in Bahrain per il primo weekend in pista, abbiamo incontrato Federica Masolin alla presentazione della stagione Sky Motori all'autodromo Nazionale di Monza.

Sta per cominciare una grandissima stagione che aspettavi hai?

«Altissime, sono carica come le monoposto che abbiamo visto durante i test dello scorso fine settimana, non vediamo l'ora di essere in Bahrain, siamo già in partenza per la prima gara di una stagione lunga, 23 gran premi, una stagione nella quale l'obiettivo numero 1 è quello di avvicinare la Red Bull e batterla, la Ferrari non vince il Mondiale da 16 anni ma sembra aver sistemato quelli che erano i problemi di affidabilità legati al motore, vedremo se anche l'aerodinamica accompagnerà Charles e Carlos nell'impresa che alla Ferrari manca da tanti anni. La Mercedes invece ha iniziato un po' a rilento, insomma tanti sono già in partenza gli elementi perche sia una grandissima stagione.»



Quali sono i circuiti presenti nel calendario che ti affascinano di più?

«Oggi ci troviamo a Monza "a casa nostra" e questo tracciato non può che suscitarmi ricordi indelebili e grandi emozioni, ma amo anche le trasferte americane come quella in Canada o in Messico dove l'entusiasmo dei tifosi è trascinante e gli organizzatori sanno creare intorno al weekend di gara un vero e proprio grande evento anche fuori dal contesto agonistico. Interessante anche la pista giapponese di Suzuka e poi inevitabilmente metto il Gp di Abu Dhabi, perchè è lì che arriva il momento decisivo e finale di tutta l'annata.»



Quali sono le vostre principali novità da offrire agli abbonati?

«Il nostro obiettivo di questa stagione è quello di essere ancora più inclusivi, di essere ovunque. Abbiamo già fatto qualche esperimento di trasmissione in diretta anche su Youtube sui nostri canali social ufficiali, continueremo ad essere sempre più vicini alla gente con l'interazione social che già funziona, abbiamo deciso deciso di aprire una nuova finestra social un quarto d'ora prima del nostro pregara televisivo che già è 1 ora e mezza prima del semaforo verde per far vivere in anticipo le sensazioni del pre-gran premio e anche un po' il nostro dietro le quinte, cercheremo di raccontare anche i luoghi che ci attendono, ci aspettano tanti bei viaggi magari anche raccontando la cultura dei paesi in cui andiamo perché credo che la Formula 1 sia bella anche per questo: ti dà l'occasione di incontrare culture, a volte con ambienti molto diversi dal tuo, e ci piacerebbe fare scoprire queste diversità anche agli appassionati. Siamo sicuri di poterli raccontare nel migliore dei modi possibile con Carlo Vanzini che avrà anche il piacere di poter dialogare direttamente via radio con i team principal al muretto durante le sessioni.»



Sky è sempre più social abbiamo visto anche che i numeri che avete presentato sono sempre più importanti

«Siamo pronti a grandi sorprese, ci teniamo molto a questo modo di raccontare la Formula 1 ripartendo dal fatto che la F1 come la si vede su Sky non la si vede da nessuna parte... tecnologia, servizi aggiuntivi, produzioni originali si vedono solo con l'abbonamento a Sky Sport, aprendo però ai vari canale social vogliamo far arrivare anche a quelli che ancora non hanno ancora il piacere di seguirci su Sky la nostra energia, la nostra passione e sopratutto è un modo per fargli vedere come intendiamo raccontare questo che è uno sport super tecnico ma che può essere di tutti.»



Bene Federica, e come ci hai ricordato nel promo di lancio on air in questi giorni....

«Godiamoci la corsa... Prendete il vostro posto, a presto e buona stagione!»

