MultiChoice, NBCUniversal e Sky insieme per portare contenuti in streaming in Africa

MultiChoice Group (MultiChoice) (JSE: MCG) e NBCUniversal e Sky (gruppo Comcast (NASDAQ: CMCSA)) hanno annunciato oggi una nuova partnership che porterà alcuni dei migliori contenuti e tecnologie del mondo ai clienti in streaming nei 50 mercati dell’Africa sub-sahariana dove è presente MultiChoice, in un momento in cui l’Africa si sta avvicinando a un punto di svolta in termini di connettività a banda larga. Il nuovo gruppo Showmax sarà partecipato al 70% da MultiChoice e al 30% da NBCUniversal. Si baserà sull’attuale successo di Showmax e punta a creare il principale servizio di streaming in Africa.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia di Peacock, gli abbonati Showmax avranno accesso a un ampio portafoglio di contenuti premium che offrirà al pubblico africano il meglio della programmazione locale e internazionale. Il servizio combinerà i crescenti investimenti di MultiChoice nei contenuti locali ad una programmazione unica di contenuti internazionali pluripremiati e acclamati dalla critica di NBCUniversal e Sky, oltre a contenuti di terze parti tra cui HBO, Warner Brothers International, Sony e altri, e alla Premier League inglese in diretta. La partnership prevede anche l'accesso a tutti i migliori contenuti africani come gli Showmax Originals e ai contenuti locali dei canali che fanno parte del gruppo MultiChoice tra cui Mzansi Magic, Africa Magic e Maisha Magic.

Grazie all’importante portfolio di contenuti media e alla piattaforma streaming di Peacock - che ha chiuso il 2022 con oltre 20 milioni di abbonati pay negli Stati Uniti - NBCUniversal e Sky forniranno supporto continuo concedendo in licenza tecnologia e contenuti.

«Abbiamo lanciato Showmax come primo servizio streaming africano nel 2015 e siamo estremamente orgogliosi del successo che ha avuto finora. Questo accordo rappresenta una grande opportunità per il team di Showmax per raggiungere livelli ancora più alti lavorando con uno dei principali attori internazionali che è parte del gruppo Comcast e con le sue società controllate", ha dichiarato Calvo Mawela, amministratore delegato di MultiChoice. “La nuova iniziativa imprenditoriale rafforza ulteriormente il nostro rapporto e fa leva sulla partnership tecnologica di Sky Glass che abbiamo annunciato a settembre dello scorso anno. Pensiamo di essere estremamente ben posizionati per creare una piattaforma vincente per il futuro».

Andrea Zappia, EVP e CEO New Markets and New Business del Gruppo Sky ha commentato:

«Questa nuova collaborazione di streaming e contenuti tra MultiChoice, NBCUniversal e Sky porta la nostra partnership ad un altro livello in uno dei mercati più vivaci e in più rapida crescita del mondo. L’anno scorso abbiamo annunciato MultiChoice come cliente della piattaforma Sky Glass e ora siamo entusiasti di contribuire all’innovazione del suo servizio in streaming, Showmax».

Matt Strauss, Chairman, Direct-to-Consumer & International, NBCUniversal, ha aggiunto,

«Questa partnership rappresenta un’opportunità incredibile per aumentare ulteriormente la presenza globale dell’eccezionale tecnologia di streaming di Peacock e per portare a milioni di nuovi clienti gli straordinari contenuti premium a brand NBCUniversal e Sky».

Ulteriori dettagli sul nuovo servizio Showmax, tra cui data di lancio, contenuti e prezzo, saranno annunciati prossimamente.