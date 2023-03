Davide Valsecchi (Sky Sport): «Verstappen subito top ma Ferrari crescerà nella stagione»

Da Sakhir a Sakhir. Dopo tre giorni test, la nuova stagione di Formula 1 scatta dal Bahrain per vivere il primo weekend del Mondiale 2023. Domenica la gara,con il semaforo verde che alle 16 darà il via al primo appuntamento di una stagione che si preannuncia avvincente (live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita su TV8). Caccia al campione del mondo Max Verstappen, con la Ferrari chiamata a una stagione da protagonista. Inoltre, sul circuito internazionale del Bahrain, inizierà anche la stagione della F2 e della F3.

Al termine della presentazione della stagione 2023 di Sky Motori avvenuta nei giorni scorsi al circuito di Monza abbiamo dialogato con Davide Valsecchi, campione GP2 e storico opinionista in pista per Sky Sport F1

Subito una domanda difficile, chi farà la pole sabato in Bahrain?

«Sainz! In casa Ferrari si è trovato tanto bene. È una sensazione che sul giro secco Ferrari possa dar fastidio perciò a sorpresa dico Sainz.»

23 gran premi, 6 sprint Race, sarà un percorso intenso e logorante per i piloti

«Quella che ci attende è una stagione tanto tanto lunga, però secondo me se il campionato rimane aperto fino in fondo ci divertiremo ancora di più con tutti questi appuntamenti. Tra le gare che attendo oltre alle due italiane prima a Imola e poi a Monza c'è il GP di Las Vegas, collocato come penultimo del calendario e che forse nelle luci della notte sarà quello decisivo. La F1 sta cercando di creare ovunque degli appuntamenti imperdibili, capisco che per alcuni è chiedere tanto ma se si hanno disponibilità economiche per permetterselo sarebbe belissimo per chiunque provare a seguirla oltre che naturalmente su Sky anche in pista dal vivo perchè ci si diverte davvero»



Che cosa hai visto negli ultimi test prestagionali?

«Ho avuto la sensanzione di grande sicurezza come spesso la fa venire chi guarda in pista Vestappen, l'olandese sul passo gara sarà fortissimo come la passata stagione perciò i rivali in primis Ferrari Mercedes per batterlo devono veramente far fare qualcosa di clamoroso e soprattutto durante l'anno devono essere aggressivi con gli sviluppi per tentare di ribaltare un po' la sensazione, perché se mi dici "passo gara" nei test mi è sembrato che il migliore fosse Verstappen, quindi probabilmente è il favorito numero 1 per le prime gare.»



L'anno scorso Ferrari fatti bene e poi dopo un calo. Quest'anno invece come andrà?

«Ho la sensazione che Verstappen partirà forte, ma attenzione alla penalizzazione che ha preso l'anno scorso per il budget-cup vi ricordate e un po' anche il fatto che Red Bull ha vinto il campionato costruttori, quest'ultimo fattore porta meno possibilità in termini di ore di sviluppo al simulatore da utilizzare. Prevedo una situazione contraria con gli altri Team rivali che recupereranno durante l'anno. Mi immagino quindi una Red Bull forte nei primi gran premi poi il vento magari cambia e ci troviamo a festeggiare a Monza il trionfo della Ferrari, sarebbe bello, l'anno scorso quell'arrivo dietro la safety-car ha tolto ai tifosi l'emozione della bandiera a scacchi»



Ci saranno possibilità maggiori anche per Hamilton, l'anno scorso ha avuto molte difficoltà?

«Se avrà una macchina da titolo Lewis può lottare per tutto, ma se invece la macchina sarà da quinto-sesto posto vedo ancora favorito Russell nel confronto interno in casa Mercedes»



Nelle altre scuderie quelle di seconda fascia chi potrebbe emergere?

«Ho una sensazione che Alonso ci sorprenderà come fa spesso negli ultimi anni, perciò non so come mai, ma il mio cuore mi spinge verso Alonso detto questo ho la sensazione che Piastri sia un nuovo talento del Motorsport mondiale, perciò sono curioso se l'australiano confermerà i risultati nelle categorie minori che sono stati eccezionali.»



Sky sarà di nuovo in pista, che cosa offrirete ai nostri abbonati?

«Devi chiedere a Federica Masolin, io dico solo che tenterò di divertirmi al suo fianco e di portare quello che vedo nelle case degli appassionati in modo onesto, genuino e spero anche simpatico, io tento di divertirmi. Un abbraccio a tutti!

Inviato all'Autodromo di Monza

Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)