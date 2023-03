Sky Sport, Champions League 2022/23, Ottavi Ritorno #2, Palinsesto Telecronisti NOW

Si torna in campo per la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo in programma il ritorno degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 tocca a Porto-Inter (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Manchester City-Lipsia (Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Diretta Gol di entrambi i match sul canale Sky Sport 251. Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Real Madrid-Liverpool (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alla stessa ora, fischio d’inizio per Napoli-Eintracht Francoforte: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare il ritorno degli ottavi di finale. In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso. Mercoledì, in studio, sarà presente Alessandro Del Piero. Spazi news affidati a Mario Giunta.

SKY SPORT CHAMPIONS OTTAVI - RITORNO #1 - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedi 14 Marzo 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Diretta Gol Champions League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Manchester City vs Lipsia: Dario Massara

Dario Massara Porto vs Inter: Maurizio Compagnoni

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Porto vs Inter [and. 0-1]

Estádio do Dragão - Oporto

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Porto per passare ai quarti di Champions per la 3a volta nelle ultime 4 stagioni. Nerazzurri per ritrovarli dopo 12 anni. Hanno vinto 1-0 all'andata.

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Manchester City vs Lipsia [and. 1-1]

City of Manchester Stadium - Manchester

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

City per centrare i quarti per la 7a volta nelle ultime 8 stagioni. Tedeschi per tornarci dopo 3 anni. Una vittoria a testa nei 3 precedenti. 1-1 all'andata.

Mercoledi 15 Marzo 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello e Paolo Condò e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Real Madrid vs Liverpool [and. 5-2]

Estadio Santiago Bernabéu - Madrid

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi

Bordocampo ed interviste: Giorgia Cenni

Merengues per passare ai quarti per l'11a volta nelle ultime 13 stagioni. Hanno vinto 5-2 all'andata. Reds per centrare i quarti per la 5a volta nelle ultime 6 stagioni.





ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Napoli vs Eintracht Francoforte [and. 2-0]

Diego Armando Maradona - Napoli

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Azzurri per i primi quarti di UCL in 7 partecipazioni. Hanno vinto 2-0 all'andata. Tedeschi per il 2° quarto europeo consecutivo dopo quello in UEL del 2022. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q / Sky Glass, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì 9/3 anche in differita/sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.



