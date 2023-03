Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Ottavi Ritorno - Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 16 marzo, torna la UEFA Europa League, con l’andata degli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW,alle 18 e alle 23, studi pre e post partita - anche per la UEFA Europa Conference League - con Leo Di Bello in compagnia di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, con il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 saranno live anche su Sky Sport 4K.

Due le formazioni italiane in campo, Juventus e Roma, con i bianconeri ospiti del Friburgo in Svizzera a difendere l’1-0 di Torino, e la Roma in casa della Real Sociedad, forte del 2-0 dell’andata. Il match dei bianconeri verrà proposto live anche in chiaro su TV8.

Inoltre, venerdì 17 marzo si svolgeranno a Nyon i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali delle tre Coppe europee, live dalla città svizzera su Sky Sport 24. Alle ore 12 la Champions League, alle 13 l’Europa League e alle 14 la Conference League. Per la Champions League, conduzione in studio affidata a Mario Giunta, in compagnia di Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Per Europa e Conference League, studio condotto da Leo Di Bello con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti.

Tra mercoledì 15, e giovedì 16 marzo torna la UEFA Europa Conference League, con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Giovedì su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW,alle 18 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K.

Due le formazioni italiane impegnate giovedì in queste sfide di ritorno degli ottavi, Lazio e Fiorentina, con i viola in Turchia per difendere l’1-0 dell’andata in casa dei turchi del Sivasspor, mentre i biancocelesti proveranno a ribaltare in Olanda l’1-2 dell’andata subito all’Olimpico dall’AZ Alkmaar.

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - OTTAVI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Europa e Conference League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

MERCOLEDI 15 MARZO 2023

ore 18:45 Uefa Europa Conference League | Ottavi Ritorno: Basaksehir vs Gent [and 1-1]

Başakşehir Fatih Terim - Istanbul

Satellite: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Manuel Favia

Turchi nel cercare i quarti europei al settimo tentativo. Gent per la 2a qualificazione ai quarti europei dopo quella europei dopo quella in Coppa UEFA del 1992. 1-1 all'andata.

GIOVEDI 16 MARZO 2023

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24

Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 21 “Europa League Show” Sky Sport 24, TV8

Sky Sport 24, TV8 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Betis Siviglia vs Manchester United : Filippo Benincampi

: Filippo Benincampi UEL | Friburgo vs JUVENTUS : Maurizio Compagnoni

: Maurizio Compagnoni UEL | Fenerbache vs Siviglia: Federico Botti

Federico Botti UEL | Feyenoord vs Shakthar Donetsk : Alberto Pucci



: Alberto Pucci UECL | Djurgarden vs Lech Poznan: Elia Faggion

Elia Faggion UECL | Sivasspor vs FIORENTINA: Davide Polizzi

Davide Polizzi UECL | Slovan Bratislava vs Basilea: Fabrizio Redaelli

ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Friburgo vs JUVENTUS [and. 0-1]

Stadion am Wolfswinkel - Friburgo

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (253)

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio

Tedeschi mai ai quarti europei. Bianconeri per qualificarsi ai quarti europei per la settima volta nelle ultime 11 stagioni. Hanno vinto 1-0 all'andata.

ore 18:45 Uefa Europa Conference League | Ottavi Ritorno: Sivasspor vs FIORENTINA [and. 0-1]

Yeni 4 Eylül - Sivas

Satellite: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Turchi per il primo storico passaggio ai quarti europei. Viola per ritrovarli dopo 8 anni, poi sconfitti dal Siviglia. Hanno vinto 1-0 all'andata.

ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Betis Siviglia vs Manchester United [and 1-4]

Estadio Benito Villamarín - Siviglia

Satellite: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Agli spagnoli i quarti europei mancano dal 1998. Red Devils per la quarta qualificazione ai quarti europei nelle ultime 5 stagioni. Hanno vinto 4-1 all'andata.

ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Fenerbache vs Siviglia [and 0-2]

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - Istanbul

Satellite: diretta su Sky Sport (256)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Ai turchi i quarti europei mancano da 10 anni. Siviglia per centrare i quarti europei per la sesta volta nelle ultime 10 stagioni. Ha vinto 2-0 all'andata.

ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Feyenoord vs Shakthar Donetsk [and 1-1]

Stadion Feijenoord 'De Kuip' - Rotterdam

Satellite: diretta su Sky Sport (258)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Olandesi per centrare i quarti per il secondo anno di fila dopo quelli in UECL 2021-2022. Ucraini per ritrovare i quarti di UEL dopo 2 stagioni. 1-1 all'andata.



ore 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Arsenal vs Sporting Lisbona: Nicolò Ramella

Nicolò Ramella UEL | Ferencvaros vs Bayer Leverkusen : Peppe Di Giovanni

: Peppe Di Giovanni UEL | Real Sociedad vs ROMA : Dario Massara

: Dario Massara UEL | Union Saint Gilloise vs Union Berlin: Andrea Voria



Andrea Voria UECL | AZ Alkmaar vs LAZIO: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni UECL | Nizza vs Sheriff Tiraspor : Giovanni Poggi

: Giovanni Poggi UECL | Villarreal vs Anderlecht : Giovanni Cristiano

: Giovanni Cristiano UECL | West Ham vs AEK Larnaca: Calogero Destro

ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Real Sociedad vs ROMA [and. 0-2]

Reala Stadium - San Sebastián

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

Agli spagnoli i quarti europei mancano dal 1989. Roma a un passo dalla 4a qualificazione ai quarti europei nelle ultime 6 stagioni. Ha vinto 2-0 all'andata.

ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Ottavi Ritorno: AZ Alkmaar vs LAZIO [and. 2-1]

AZ Stadion - Alkmaar

Satellite: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Olandesi per ritrovare i quarti europei dopo 9 anni. Hanno vinto 2-1 all'andata. Lazio per ritornarci dopo 4 stagioni, poi sconfitti dal Salisburgo.



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Arsenal vs Sporting Lisbona [and 2-2]

Arsenal Stadium - Londra

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (256)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

Gunners per ritrovare i quarti di Europa League dopo una sola stagione. Sporting per ritornarci dopo 5 anni, poi sconfitti dall'Atletico Madrid. 2-2 all'andata.

ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Union Saint Gilloise vs Union Berlin [and 3-3]

Anderlecht Stadium - Bruxelles

Satellite: diretta su Sky Sport (258)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Belgi per il 2° passaggio ai quarti europei dopo quello nel 1960 in Coppa delle Fiere. Tedeschi per i primi quarti europei al 3° tentativo. 3-3 all'andata.

ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Ferencvaros vs Bayer Leverkusen [and 0-2]

Puskás Aréna - Budapest

Satellite: diretta su Sky Sport (259)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Agli ungheresi i quarti europei mancano dal 1975. Ultima volta dei tedeschi ai quarti di UEL nel 2020, poi sconfitti dall'Inter. Hanno vinto 2-0 all'andata.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog