Sky Sport Tennis, Masters 1000 | Torneo Miami (22 Marzo - 2 Aprile 2023)

Grande tennis su Sky con il torneo maschile di Miami, negli Stati Uniti, al via, mercoledì 22 marzo, e che si chiuderà domenica 2 aprile. Tutti contro Carlos Alcaraz, campione in carica a Miami e reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Indian Wells, che può diventare l'undicesimo giocatore nella storia a conquistare entrambi i tornei nello stesso anno. I rivali non mancano, compresi gli italiani guidati da Jannik Sinner, finalista a Miami nel 2021. In tabellone principale altri quattro azzurri: Berrettini e Musetti, che partiranno dal secondo turno, e Fognini e Sonego che al primo turno saranno impegnati rispettivamente contro il francese Lestienne e l'austriaco Thiem.

Si tratta del secondo evento della stagione 2023 del circuito ATP Masters 1000, in programma sul cemento dell’Hard Rock Stadium della città della Florida. Il torneo potrà essere seguito in diretta su Sky e in streaming su NOW, con Sky Sport Tennis canale di riferimento.

La "squadra" tennis di Sky Sport che commenterà il torneo sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Fabio Tavelli, Dario Massara, Dalila Setti, Paolo Aghemo e Federico Botti, mentre il commento sarà affidato a Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Fabio Colangelo e Marco Crugnola. Inoltre, uno Studio Tennis, in onda anche su Sky Sport 24, anticiperà l’inizio delle giornate di gara, grazie alla conduzione affidata alternativamente a Eleonora Cottarelli e Dalila Setti.

Nonostante alcune assenze di rilievo, come quelle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Rafa Nadal, a Miami sarà, comunque, presente il meglio del tennis mondiale: lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, che con la recente vittoria a Indian Wells è tornato in vetta al ranking mondiale, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese CasperRuud, il canadese Felix Auger-Aliassime, il polacco Hubert Hurkacz, l’altro russo Andrej Rublev, l’americano Taylor Fritz, il tedesco Alexander Zverev e il britannico Cameron Norrie.

Cinque gli italiani presenti nel tabellone principale, con Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che partiranno dal secondo turno, mentre Fabio Fognini e Lorenzo Sonego esordiranno subito, rispettivamente contro il francese Constant Lestienne e l’austriaco Dominic Thiem.

Questa la programmazione live del torneo maschile di Miami su Sky e in streaming su NOW

Mercoledì 22 marzo

“Studio Tennis” ore 15.45 Sky Sport Tennis e NOW

1^ giornata dalle 16 alle 3.30 Sky Sport Tennis e NOW

(fino alle 0.30 anche Sky Sport Uno)

Giovedì 23 marzo

“Studio Tennis” ore 15.45 Sky Sport Tennis e NOW

2^ giornata dalle 16 alle 2 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Venerdì 24 marzo

“Studio Tennis” ore 15.45 Sky Sport Tennis e NOW

3^ giornata dalle 16 alle 3.30 Sky Sport Tennis e NOW

(dalle 23.30 alle 3 anche Sky Sport Uno)

Sabato 25 marzo

“Studio Tennis” ore 15.45 Sky Sport Tennis e NOW

4^ giornata dalle 16 alle 2 Sky Sport Tennis e NOW

(dalle 23.45 anche Sky Sport Uno)

Domenica 26 marzo

“Studio Tennis” ore 16.45 Sky Sport Tennis e NOW

5^ giornata dalle 17 alle 4.30 Sky Sport Tennis e NOW

(dalle 0.30 anche Sky Sport Uno)

Lunedì 27 marzo

“Studio Tennis” ore 16.45 Sky Sport Tennis e NOW

6^ giornata dalle 17 alle 3 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Martedì 28 marzo

“Studio Tennis” ore 16.45 Sky Sport Tennis e NOW

Ottavi di finale dalle 17 Sky Sport Tennis e NOW

(dalle 20 anche Sky Sport Uno)

Mercoledì 29 marzo

“Studio Tennis” ore 20.45 Sky Sport Tennis e NOW

1° quarto di finale ore 21 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Notte mercoledì 29-giovedì 30 marzo

2° quarto di finale ore 2.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 30 marzo

“Studio Tennis” ore 18.45 Sky Sport Tennis e NOW

3° quarto di finale ore 19 Sky Sport Tennis e NOW

Notte giovedì 30-venerdì 31 marzo

4° quarto di finale ore 1 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Venerdì 31 marzo

“Studio Tennis” ore 18.45 Sky Sport Tennis e NOW

1^ semifinale ore 19 Sky Sport Tennis e NOW

Notte venerdì 31 marzo-sabato 1° aprile

2^ semifinale ore 1 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Domenica 2 aprile