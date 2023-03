Già su Sky Cinema e NOW i film candidati al David di Donatello 2023 ed altri in arrivo

Su Sky sono in programmazione moltissimi dei film nominati alla 68esima edizione dei David di Donatello, tutti anche in streaming su NOW e On Demand su Sky, e altri saranno in arrivo nei prossimi mesi.

Sono già disponibili on demand:il film di Gianni Amelio IL SIGNORE DELLE FORMICHE, nominato per miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, miglior attore protagonista per Luigi Lo Cascio, miglior attore non protagonista per Elio Germano, migliore scenografia, migliori costumi, miglior trucco, migliore acconciatura, miglior montaggio e miglior suono; SICCITÀ, di Paolo Virzì, che ha ottenuto le nomination per Claudia Pandolfi come migliore attrice protagonista, migliore attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, miglior compositore per Franco Piersanti, migliori effetti visivi; BONES AND ALL, pellicola di Luca Guadagnino nominata per miglior film internazionale; ELVIS, di Baz Luhrmann, nominato per miglior film internazionale; CORRO DA TE,di Riccardo Milani, nominato peril premio David Giovani. E ancora SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt, candidato per il miglior esordio alla regia e la miglior attrice protagonista con Barbara Ronchi; BRADO, di Kim Rossi Stuart, nominato per la migliore sceneggiatura non originale; MARCEL! di Jasmine Trinca, nominato per il miglior esordio alla regia.

In arrivo dal 10 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno anche DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO! dei Manetti Bros., nominato per la miglior canzone, ovvero “Se mi vuoi” di Diodato,e i migliori effetti visivi;

E da lunedì 24 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno IL COLIBRÌdi Francesca Archibugi, che ha ottenuto le nomination per miglior sceneggiatura non originale, miglior canzone originale “Caro amore lontanissimo” di Sergio Endrigo, interpretata da Marco Mengoni, miglior trucco, David Giovani.

Prossimamente saranno disponibili anche DANTEdi Pupi Avanti, candidato a miglior trucco e L’OMBRA DI CARAVAGGIO diMichele Placido,candidato a migliore scenografia, migliori costumi, miglior trucco, migliore acconciatura, David Giovani e IL PATAFFIO, di Francesco Lagi, candidato per il miglior compositore con Stefano Bollani e per la migliore canzone originale “Culi culagni”, sempre di Bollani.

Già disponibile su Sky Primafila CHIARA (prossimamente su Sky Cinema), di Susanna Nicchiarelli, candidato a migliore sceneggiatura originale e migliori costumi; e L’IMMENSITÀ, di Emanuele Crialese, candidato per la migliore sceneggiatura originale, la migliore attrice protagonista con Penelope Cruz e la migliore acconciatura.

Mentre dal 6 aprile arriva su Sky Primafila (e prossimamente su Sky Cinema) LE OTTO MONTAGNE, per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh e candidato a miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior produttore (WILDSIDE una società del gruppo FREMANTLE; RUFUS; MENUETTO; PYRAMIDE PRODUCTIONS; VISION DISTRIBUTION; in collaborazione con ELASTIC; con la partecipazione CANAL+ e CINÉ+; in collaborazione con SKY), miglior attore protagonista per Alessandro Borghi e per Luca Marinelli, miglior attore non protagonista per Filippo Timi, migliore fotografia, miglior compositore per Daniel Norgen, migliore scenografia, miglior montaggio, miglior suono, migliori effetti visivi, David Giovani,

Su Sky Primafila prossimamente anche MARGINI di Niccolò Falsetti, candidato per il miglior esordio alla regia e la miglior canzone originale.

Su Sky Documentaries arriva a maggio IL CERCHIO di Sophie Chiarello, una produzione Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Documentaries. Candidato come miglior documentario (Premio Cecilia Mangini) ai David di Donatello, è un vero e proprio esperimento sociale, dove per cinque anni la regista ha seguito con la sua telecamera gli alunni di una classe elementare, catturando così il loro punto di vista speciale sul mondo. Il Cerchio non è un documentario sui bambini, ma con i bambini, un documentario che parla di loro ma anche degli adulti. Un ritratto del mondo di oggi in cui si specchia quello di domani.