Tutto in un weekend su Sky Sport. Serie A, Premier, Bundes, tennis, Formula 1 e MotoGP

Meglio non prendere impegni questo fine settimana perché dalla mattina alla sera Sky Sport trasmetterà il meglio degli eventi sportivi. Sfide fondamentali per i campionati di Premier, Bundes e Ligue 1. Inoltre, doppio appuntamento con i motori con le gare di Formula 1 e di MotoGP. Per concludere, la finale del Masters 1000 di Miami

Gli studi del weekend di Sky Sport avranno una copertina speciale, "Tutto in un weekend". Da sottofondo al meglio dello sport proposto in diretta sui canali Sky, sarà la canzone di Sophie and the Giants. Il nuovo singolo "DNA" in collaborazione con il producer ed ex tuffatore britannico Mearsy. Chris Mears, meglio noto come Mearsy, aveva conquistato una medaglia d’oro nei tuffi a Rio nel 2016, per poi decidere di dedicarsi alla musica.

City-Liverpool in Premier - Il meglio dei campionati europei è su Sky Sport. Si parte sabato 1 aprile alle 13.30 in Premier League con la sfida Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K. Telecronaca di Massimo Marianella. Commenti e analisi a "La Casa dello Sport Internazionale" con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Der Klassiker - E' l'appuntamento più atteso della Bundesliga: il Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund. Sabato alle 18.30 le due squadre si affronteranno per il vertice della classifica. Il Dortmund al momento è prima con 53 punti, subito dietro il Bayern con 52. La partità sarà in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K.

La Serie A su Sky - L'anticipo del sabato sera vede la Juventus ospitare il Verona allo Stadium. I bianconeri al settimo posto con 41 punti vogliono un posto in Europa, mentre il Verona spera in punti salvezza. La partita sarà in diretta sabato 1^ aprile alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono di Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Formula 1 e MotoGP - Sarà un 'doppio' weekend di motori con in pista la Formula 1 e la MotoGP. Dall'Australia all'Argentina, tutto comodamente seduti sul divano. Il sabato alle 20.00 è il momento della Gara Sprint di MotoGP, in attesa della gara domenica 2 aprile alle 19.00. Appuntamento al mattino presto per la Formula 1 che corre alle 7.00, a Melbourne.

La finale di Miami - Domenica 2 aprile alle 19.00 tutti seduti in prima fila per seguire la finale del Masters 1000 di Miami. Dopo giornate molto intense, interrotte da pioggia, ma che hanno visto una grande prestazione degli italiani, è finalmente arrivato i momento di decretare il vincitore. Ovviamente live su Sky Sport Tennis.

Tutto in un weekend, live su Sky Sport e NOW

