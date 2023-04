Grandi ascolti per la domenica di tennis su Sky, 685 mila per la finale di Sinner

Daniil Medvedev si conferma un tabù per Jannik Sinner. Anche nella finale del Miami Open ad avere la meglio è stato il tennista russo che ha vinto per la prima volta sul cemento della Florida, archiviando la pratica con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 34 minuti di gioco. Sinner ha accarezzato il sogno del primo Masters 1000 della carriera e la semifinale vinta con Alcaraz ha alzato le aspettative, ma proprio quel match di tre ore ha lasciato tante scorie che l'azzurro non è riuscito a smaltire.

Jannik è apparso sulle gambe sin dai primi game, chiedendo anche l'intervento del medico nel corso del primo set per dei sali e delle pasticche da assumere. "Stamattina non ero al meglio, non stavo benissimo" ha ammesso Sinner al termine del match. Difficoltà che si sono viste tutte perché, dopo il break in favore nel quinto game del primo set, il match si è messo totalmente in discesa per Medvedev che ha concesso poco o nulla al servizio. Di contro Sinner ha faticato alla battuta e commesso in totale 36 errori non forzati.

Resta comunque un torneo indimenticabile per Sinner che archivia il Sunshine Double con una semifinale a Indian Wells e una finale a Miami. Elementi da cui ripartire in vista della stagione su terra rossa, oltre a un ranking migliorato. Già perché l'italiano tornerà nella top 10 mondiale, eguagliando il suo best ranking da n. 9. Straordinario, invece, il 2023 di Medvedev che ha vinto il quarto titolo dell'anno solare su cinque finali disputate. Inoltre, nella Race stagionale il 21enne azzurro occupa la quarta piazza alle spalle di Medvedev, Djokovic e Alcaraz. Complessivamente ci sono sei italiani in Top 100 e 18 in Top 200.

Grandi ascolti per la domenica di tennis su Sky, con l’ATP Masters 1000 di Miami che conquista il pubblico: ieri la finale tra Jannik Sinner e Danil Medvedev, dalle 19 su Sky Sport Tennis, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha raccolto ben 685 mila spettatori medi e 1 milione 630 mila spettatori unici, con il 3,9% di share.

Al termine della MotoGP, la finale è andata in onda anche su Sky Sport Uno, raggiungendo nel complesso dalle 19.55 circa 750 mila spettatori medi, con un picco di 850 mila.

Buoni ascolti anche per lo studio pre gara, condotto da Eleonora Cottarelli, con Filippo Volandri, Ivan Ljubicic e Angelo Mangiante, inviato a Miami. dalle 18.30, che ha ottenuto 138 mila spettatori medi.