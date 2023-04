Sky Brand Solutions al fianco dei clienti con soluzioni personalizzate, integrate e cross-country

Le Brand Solutions di Sky si confermano una modalità molto apprezzata dai partner commerciali per valorizzare i brand grazie ad una comunicazione mirata ed efficace verso i target di riferimento.

Dopo un anno molto positivo con ricavi in crescita, il 2023 si è aperto con una grande sfida: offrire ai clienti soluzioni ancora più innovative, integrate tra TV, Digital, Social e On Demand esviluppate sulla narrativa dei contenuti Sky.

Nello sport, Sky Brand Solutions ha iniziato l’anno con un’importante collaborazione con Toyota legata ad alcune delle principali competizioni motoristiche italiane e mondiali – Yaris Rally Cup, Dakar, WRC. Sempre in ambito motori, la capacità unica di Sky Media di sfruttare le sinergie produttive e creative con gli altri Paesi del gruppo Sky ha permesso di attivare, anche quest’anno, una partnership con Lamborghini. Il progetto cross-country coinvolge Sky Italia e Sky Deutschland e prevede la trasmissione di tutte le gare del Super Trofeo Europa. È stata rinnovata inoltre la partnership con Sky Sport per la Porsche Carrera Cup Italia, uno dei più prestigiosi campionati monomarca italiani.

L’offerta sportiva si è arricchita ulteriormente a gennaio con il lancio del nuovo canale verticale Sky Sport Golf e l’acquisizione dei tornei principali, tra i quali i 4 Majors americani, gli Open d’Italia e la Ryder Cup, uno dei tornei più storici e affascinanti del circuito, che quest’anno si giocherà a Roma. Il Golf è quindi un nuovo asset importante per il 2023 e sta già riscontrando forte interesse da parte di alcuni brand, per i quali è in corso lo sviluppo di progetti personalizzati.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, l’annosi è aperto con ilrafforzamentodi molte attività sui flagship di Sky Uno che continuano a raccogliere l’interesse di molti brand e prodotti.

MasterChef ha chiuso una stagione da record con ascolti settimanali in crescita del 9% rispetto all’edizione precedente e si conferma l’investimento preferenziale di moltibrand food and beverage pregiati,con un record di 31 sponsor ufficiali. Molto apprezzato anche Pechino Express che,nella seconda edizione targata Sky, ha quasi raddoppiato i suoi sponsor arrivando a quota cinque. Sky Brand Solutions sta inoltre già lavorando alla prossima edizione di X Factor, tra gli show di punta di Sky che - dopo aver raccolto nuovi importanti sponsor provenienti da categorie merceologiche totalmente nuove nel 2022 - sta riscontrando l’interesse di molti investitori anche quest’anno.

Il 2023 vedrà anche il debutto su TV8 del programma con Victoria Cabello e il suo compagno di viaggio Paride Vitale, un format che fornirà nuove opportunità di sponsorizzazione e product placement.

Quest’anno, Sky Brand Solutions sta inoltre lavorando per rafforzare la sua capacità di intercettare nuovi settori merceologici grazie a soluzioni progettuali di branded content e di brand integrationsempre più personalizzate.

Viviana Pellegrini, Sky Entertainment & Sports Brand Solutions Director, ha dichiarato:

«Le brand solutions sono essenziali nella strategia di marketing e comunicazione di tutte le aziende che prediligono l’engagement e il brand building su un arco temporale di medio-lungo periodo. I progetti di Sky sono pensati per soddisfare le esigenze specifiche di numerosi clienti, che vedono in questa modalità di comunicazione una valida alternativa alla pianificazione tabellare classica. In 2023 si è aperto con nuove attività entusiasmanti, e Sky Brand Solutions continuerà ad essere al fianco di ogni azienda che crede nella potenzialità di queste iniziative con progetti personalizzati e declinati su tutti i mezzi a disposizione».