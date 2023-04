Marco Ravasi nuovo Sales Director di Sky Media

Giuseppina Violante, Managing Director di Sky Media Italia, rafforza la propria squadra e riorganizza la struttura Sales&Marketing. Dall’11 aprile il nuovo responsabile delle vendite, a diretto riporto di Violante, sarà Marco Ravasi, con l’obiettivo di presidiare e coordinare tutte le attività di vendita advertsing di Sky Media.

Prima di entrare in Sky, Ravasi ha lavorato in Condè Nast dove ha ricoperto vari ruoli in ambito Advertising & Editorial commercial business, dopo aver lavorato in ambito vendite in importanti aziende come Sony, Technogym e L’Oréal.



L’area Marketing di Sky Media sarà affidata ad interim alla stessa Violante, in attesa di completare l’assetto organizzativo.



Nei giorni scorsi, Giuseppina Violante ha visto consolidarsi il proprio ruolo a capo di Sky Media, passando a diretto riporto dell’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio.