NBA 360, Pasqua con 5 ore diretta basket USA su Sky e visibile a tutti su SkySport.it

Domenica 9 aprile si conclude la stagione regolare NBA e per l'occasione Sky Sport sceglie di seguire in diretta - con commento tutto in italiano - ciascuna delle 15 sfide che determineranno le sfide dei play-in e il tabellone dei playoff, "saltando" di campo in campo per vivere in diretta le ultime emozioni di una stagione straordinaria. Un appuntamento da non perdere su Sky Sport NBA ed eccezionalmente disponibile anche per tutti in streaming sul sito skysport.it

TORNA "NBA 360" - Un grandissimo appuntamento per chiudere al meglio una stagione regolare NBA dalle mille emozioni. Come già fatto anche in occasione del Martin Luther King Day, Sky Sport offre ai propri abbonati - e in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito skysport.it - una "diretta basket" di cinque ore (dalle 19 fino a mezzonotte) per scoprire assieme gli ultimi verdetti stagionali. Tutte le gare live a partire dalle ore 19 su Sky Sport NBA con il commento in italiano.

Ecco un riassunto di come Sky coprirà l'ultima giornata di regular season, quella che decreterà i verdetti ancora mancanti e stabilirà il tabellone dei playoff ma ancora prima le quattro sfide di play-in che inizieranno nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile. Un continuo "rimpallo" su tutti e 15 i campi dove si giocherà in America, per non perdersi neppure un momento delle sfide più appassionanti che mettono fine alla lunga stagione regolare NBA