Pasqua su Sky Sport, dal Masters 1000 Monte-Carlo alla Diretta NBA 360

Lo spettacolo su Sky non si ferma mai, nemmeno a Pasqua. Il 9 aprile sarà un'altra domenica di grande sport, con tanti eventi live che vi accompagneranno in questo giorno di festa. Una festa che avrete l'opportunità di vivere sui canali Sky. All'ora di pranzo, per esempio, scatta il Masters 1000 di Monte-Carlo, che vedrà protagonista anche Jannik Sinner (di scena in doppio con l'argentino Schwartzman contro la coppia Granollers/Zeballos).

Spazio anche al calcio internazionale, con Ligue 1, Bundesliga e Premier League in campo: spicca in particoalre il big match di Anfield tra il Liverpool di Jurgen Klopp e la capolista Arsenal. E poi c'è il The Masters di golf, l'Heineken Champions Cup di rugby con il quarto di Finale La Rochelle-Saracens, la Parigi-Roubaix (da seguire su Eurosport 1, canale 210 della piattaforma Sky) e una super serata di NBA con 15 partite live e con commento in italiano per un totale di 5 ore di diretta (anche in streaming su skysport.it).

Ecco il menù completo di Pasqua sui canali Sky e in streaming su NOW