Inaugurato un nuovo negozio Sky nel rinnovato Molo B all'Aeroporto di Roma Fiumicino

In occasione della riapertura del Molo B dell’Aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino, Sky ha inaugurato oggi un nuovo negozio dedicato ai tanti viaggiatori che transiteranno nel rinnovato spazio dello scalo romano.

All’interno di questo nuovo corner, attivo per sei mesi nella Piazza T1, sarà possibile provare l'esperienza di Sky Glass, la smart tv di ultima generazione che ha ridefinito il modo di vivere la TV, integrando in modo semplice e intuitivo i contenuti di Sky, dei canali in chiaro e delle principali app in streaming. Disponibile in tre formati (43”, 55” e 65”) e in cinque diverse colorazioni (bianco ceramica, rosa champagne, verde alpino, blu oceano e nero antracite), Sky Glass è dotata di una soundbar Dolby Atmos® e uno schermo 4K HDR Quantum Dot ed è la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.

Sarà inoltre possibile scoprire tutti i servizi offerti da Sky, tra cui anche Sky Wifi, l’offerta ultra-broadband di Sky premiata da Ookla® come rete fissa più veloce d’Italia, mentre i già clienti potranno ricevere assistenza specializzata ed essere supportati per ogni necessità.

È tempo di quarti di finale per le competizioni UEFA live su Sky e in streaming su NOW. Per entrare nel vivo delle sfide, un appuntamento da non perdere per i tanti tifosi: le coppe ufficiali di UEFA Champions League, di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League saranno nei negozi flagship Sky di Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli.



Inoltre, sempre dai negozi flagship, per respirare ancora di più l’atmosfera pre gara, collegamenti con gli inviati di Sky Sport 24 con tutte le ultimissime sulle squadre impegnate nelle competizioni europee. Per la Champions, si parte da Milano, l’11 e il 12 aprile in Corso Vercelli 12. A Napoli, il 14 e 15 aprile in Via Luca Giordano 88 e il 16 e 17 in Via Chiaia 28. Per l’Europa League, presenti a Roma l'11 in Via Cola di Rienzo 259. A Torino il 12 e 13 aprile in Via Lagrange 32. Per la UEFA Europa Conference League a Firenze il 18 e 19 aprile in Via Panzani 14.

