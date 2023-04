Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Quarti Andata - Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 13 aprile, torna la UEFA Europa League, con l’andata dei quarti di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa Conference League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Due le formazioni italiane impegnate, Roma e Juventus, con i giallorossi ospiti degli olandesi del Feyenoord e i bianconeri in casa contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Entrambi verranno proposto live anche su Sky Sport 4K, quello dei bianconeri pure in chiaro su TV8.

Giovedì 13 aprile, torna anche la UEFA Europa Conference League, con le gare d’andata dei quarti di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Una formazione italiana impegnata, la Fiorentina, che sarà ospite a Poznan, in Polonia, del Lech, con inizio alle ore 21.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!



5,99€ per il primo mese

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - QUARTI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Europa e Conference League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

GIOVEDI 13 APRILE 2023

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24 (e dalle 20:30 anche su TV8)

Sky Sport 24 (e dalle 20:30 anche su TV8) ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL| | Feyenoord vs ROMA : Dario Massara

: Dario Massara UECL | Gent vs West Ham: Federico Botti

ore 18:45 Uefa Europa League | Quarti Andata: Feyenoord vs Roma

Stadion Feijenoord 'De Kuip' - Rotterdam

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna

Olandesi con 3 vittorie e un pari nelle ultime 4 di UEL in casa. Roma con un solo ko nelle ultime 7. Imbattuta nei 3 precedenti europei, 2 vittorie e un pari.

ore 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Bayer Leverkusen vs Union Saint Gilloise: Daniele Barone

Daniele Barone UEL | JUVENTUS vs Sporting Lisbona: Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni UEL | Manchester United vs Siviglia : Antonio Nucera

: Antonio Nucera UECL | Anderlecht vs AZ Alkmaar : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni UECL | Basilea vs Nizza: Federico Botti

Federico Botti UECL | Lech Poznan vs FIORENTINA: Paolo Ciarravano

ore 21:00 Uefa Europa League | Quarti Andata: Juventus vs Sporting Lisbona

Juventus Stadium - Torino

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo, Francesco Cosatti

Bianconeri con appena 2 vittorie nelle ultime 5 gare europee a Torino. Imbattuti nei 2 precedenti. Portoghesi con 3 vittorie nelle ultime 5 trasferte europee.

ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Quarti Andata: Lech Poznan vs Fiorentina

Poznań Stadium - Poznan

Satellite: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Polacchi con 8 vittorie e un pari nelle ultime 9 gare europee in casa. Viola con un solo ko nelle ultime 6 trasferte. Una vittoria a testa nei 2 precedenti.

ore 21:00 Uefa Europa League | Quarti Andata: Manchester United vs Siviglia

Old Trafford - Manchester

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Red Devils con 4 vittorie nelle ultime 5 gare di UEL all'Old Trafford. Siviglia con appena 2 punti nelle ultime 5 trasferte europee. Imbattuta nei 3 precedenti.

ore 21:00 Uefa Europa League | Quarti Andata: Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise

BayArena - Leverkusen

Satellite: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Tedeschi con appena 2 vittorie nelle ultime 5 gare europee in casa. Belgi imbattuti nelle ultime 4 trasferte europee, 3 vittorie e un pari. Nessun precedente.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog