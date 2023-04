Uefa Youth League, oggi le semifinali tra cui Milan-Hajduk Spalato (diretta Sky Sport)

Oggi al via le Finals di Youth League a Ginevra. Tra le quattro semifinaliste - proprio come nella coppa dei 'grandi' - c'è anche il Milan. La squadra allenata da Abate se la vedrà alle 18 contro i croati dell'Hajduk Spalato (Diretta Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ghisoni). Alle 13 invece - sempre in diretta su Sky Sport Football con telecronaca di Federico Botti - si deciderà la prima finalista nella sfida tra i portoghesi dello Sporting Lisbona e gli olandesi dell'Az Alkmaar.

Le partite si giocheranno allo Stade de Genève (lo stadio del Servette) impianto da 30mila posti che ha ospitato tre partite di Euro 2008. Sono previsti circa diecimila tifosi dell'Hajduk per la sfida contro i rossoneri. Il Milan è arrivato in semifinale dopo aver eliminato gli ucraini del Rukh Lviv e l'Atletico Madrid di Fernando Torres. Nella fase a gironi i rossoneri avevano preceduto Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea nel gruppo E. Sugli spalti prevista la presenza anche di Maldini e Massara.

Nelle semifinali del 21 aprile, l'Hajduk Split dovrà vedersela con l'AC Milan, prima della sfida tra Sporting CP e AZ Alkmaar. Tutte e quattro le squadre sono all'esordio in semifinale, ma lo Sporting è l'unica a provenire da una nazione che ha già avuto una finalista: il Benfica ha perso nel 2013/14, 2016/17 e 2019/20 e ha conquistato il titolo la scorsa stagione, mentre il Porto ha alzato il trofeo nel 2018/19. Per la prima volta, inoltre, due squadre raggiungono la fase finale dal percorso Campioni nazionali: AZ e Hajduk. I tre club che in precedenza avevano raggiunto le semifinali seguendo lo stesso percorso sono stati l'Anderlecht nel 2015/16, il Salisburgo nel 2016/17 e il Chelsea nel 2018/19.

Da quando la competizione si chiama Youth League, nessun club italiano ha mai vinto il trofeo. L'ultimo successo è dell'Inter allenato da Stramaccioni nel 2012, quando si chiamava ancora "Next Gen".