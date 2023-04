Sky Sport Motori Weekend | SBK Olanda, Formula E Berlino, WRC Croazia, GT e Ferrari Challenge

È appena iniziata un fine settimana di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con ben 5 appuntamenti a due e quattro ruote, tutti live.

Si parte venerdì 21 aprile con la Superbike e il Round d’Olanda, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Fino a domenica, tutti gli appuntamenti in pista – dalla Superbike al campionato Supersport e a quello di Supersport 300 - saranno commentati da Edoardo Vercellesi e Max Temporali.

Da non perdere, tra sabato 22 e domenica 23 aprile, anche le tappe di Formula E con l’E-Prix di Berlino raccontato da Ivan Nesta, quella del FIA World Rally Championship con il Rally di Croazia e le voci di Rosario Triolo e Lucio Rizzica, oltre agli appuntamenti italiani con il GT World Challenge Europe a Monza – commentato da Ivan Nesta - e il Ferrari Challenge a Misano, raccontato da Alberto Borgini.

SBK: IL ROUND D’OLANDA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP, SU NOW E IN CHIARO SU TV8

Venerdì 21 aprile

Ore 10.25: FP1 Superbike

Ore 14.55: FP2 Superbike

Sabato 22 aprile

Ore 9.40: Superpole Supersport 300

Ore 10.20: Superpole Supersport

Ore 11.05: Superpole Superbike

Ore 12.35: Race 1 Supersport 300

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 1 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 1 Supersport

Domenica 23 aprile

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superpole Race Superbike

Ore 11.15: post gara

Ore 12.25: Race 2 Supersport

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 2 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 2 Supersport 300

FORMULA E

E-PRIX DI BERLINO LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT UNO

E IN STREAMING SU NOW

Sabato 22 aprile

Ore 10.40: qualifiche Round 7

Ore 14.45: pre gara

Ore 15: gara Round 7

Ore 16: post gara

WRC/RALLY DI CROAZIA

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW

Sabato 22 aprile

Ore 9: TV Stage 1

Ore 17: TV Stage 2

Domenica 23 aprile

Ore 8.30: TV Stage 3

Ore 13: Powerstage

GT WORLD CHALLENGE EUROPE/MONZA:

SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 257 E IN STREAMING SU NOW

Domenica 23 aprile

Ore 15: Monza (Sky Sport 257; dalle 16.15 su Sky Sport Arena)

FERRARI CHALLENGE/MISANO

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Sabato 23 aprile

Ore 13.45: pre gara Coppa Shell

Ore 14: Coppa Shell Gara 1

Ore 17: pre gara Trofeo Pirelli

Ore 17.15: Trofeo Pirelli Gara 1

Domenica 24 aprile