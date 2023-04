Pechino Express 2023, su Sky e NOW da record assoluto. Episodio più visto di sempre

Per le coppie di Pechino Express il benvenuto in Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa sorprendente avventura lungo la Via delle Indie, è stato memorabile e difficile: nell’ottava puntata, tra emozionanti lettere dall’Italia ed estenuanti fatiche della gara, l’approccio con il nuovo Paese ha in molti casi ostacolato i viaggiatori in gara. Guidate da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, le cinque coppie ancora in gioco hanno percorso 386 km da Phnom Penh a Oudong, dalla nuova alla vecchia capitale, per conquistare un posto nella semifinale dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia. I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ancora una volta i primi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo, a vincere la Prova Vantaggio e a saltare sul Tappeto Rosso al traguardo di tappa, decretando a loro malincuore l’eliminazione delle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi” nel ballottaggio che le vedeva protagoniste insieme ai Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo: le tre coppie avevano legato molto durante tutto il percorso, per i coniugi Pellegrini-Giunta la scelta non è stata facile e ha provocato grande commozione tra i viaggiatori. Novelli Sposi e Siculi, insieme agli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore e alle Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, saranno quindi protagonisti della semifinale di Pechino Express, attesa la prossima settimana, giovedì 4 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW.



La prima tappa in Cambogia segna per Pechino Express un record assoluto: l’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 505mila spettatori medi con una share del 2,1%, il dato più alto di sempre per lo show Sky: un risultato che cresce del +21% rispetto alla scorsa settimana e del +11% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social è stato nuovamente lo show più commentato del prime-time; l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendo poi sul podio per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì; in tendenza sono salite anche altre parole legate allo show come Carolina, Barbara, Novelli Sposi e Schillaci (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

L’episodio precedente, nei sette giorni, ha ottenuto 1 milione 151mila spettatori medi (con oltre 2,1 milioni di contatti unici), in salita del +5% rispetto alla precedente edizione.

La Cambogia ha fin da subito messo alla prova i viaggiatori. Dopo la decisione degli Italo Americani, vincitori della scorsa puntata, di indirizzare il malus ai Novelli Sposi, costringendoli a una penalità di 10 minuti, sono iniziate subito le missioni: ogni coppia in soli venti secondi ha dovuto memorizzare la grafia del proprio nome in lingua Khmer, una delle più complicate al mondo a causa di un alfabeto di difficile comprensione e di suoni non presenti nelle lingue occidentali, per poter così individuare il proprio tuk-tuk nel piazzale antistante il Palazzo Reale della capitale Phnom Penh, punto di partenza della corsa di ieri; a bordo di questo mezzo, il più utilizzato nel traffico della capitale, sono andate al Central Market, simbolo di arte e architettura locale ma anche inestricabile labirinto di negozi dove hanno dovuto individuare una bancarella specifica per poter scegliere un costume da bagno. Quindi veloci in autostop in direzione della città costiera di Kep, dove tutti i concorrenti si sono cimentati nella pesca del granchio e nella divisione tra granchi azzurri e granciporri, le due specie più comuni.

L’indomani i viaggiatori si sono diretti a Kampong Speu per una missione più stilosa: giudicati a distanza da Enzo Miccio, hanno dovuto imparare e riprodurre 4 differenti modi di indossare la krama, versatile tessuto locale; quindi la corsa forsennata verso il Libro Rosso, su cui hanno posto la propria firma Novelli Sposi, Italo Americani, Mediterranee e Attiviste, tutti qualificati per la Prova Vantaggio che consisteva in una delle sfide più amate di Pechino Express, il torneo – fatto di semifinali e finalissima – di “Pugni di riso”: due concorrenti rappresentanti di altrettante coppie, in piedi in equilibrio su un tronco circondato da una pozzanghera di fango, si sfidavano con un bastone di bambù con, alla punta, una sacca piena di riso per far cadere l’avversario. Le semifinali hanno visto le vittorie in scioltezza di Novelli Sposi e Italo Americani, rispettivamente contro Attiviste e Mediterranee; in finale prima Matteo ha battuto Andrea, poi Joe è riuscito a far cadere Federica, quindi nello scontro decisivo Matteo ha faticosamente battuto Joe conquistando l’importante vittoria nella Prova. Dalla coppia dei Novelli Sposi è arrivato subito un malus alle Mediterranee, che hanno così ricevuto un sacco di riso di ben 20kg da custodire fino alla missione successiva; a seguire, per tutti i viaggiatori è partita la solita difficile ricerca di un alloggio per la notte, con uno sforzo alleviato dal calore di alcune affettuose lettere scritte a mano che i parenti hanno fatto recapitare loro dall’Italia fino alla Cambogia.

La mattina successiva, la gara è ripartita verso una dolcissima missione con protagonista lo zucchero di palma: all’interno di una fattoria, in quattro differenti punti segnati su una mappa, ad attendere le coppie c’erano altrettanti contadini, e ciascuno di loro ha consegnato ai concorrenti 4 cilindri di bambù contenenti la ninfa della palma - ovvero il nettare da cui si ottiene poi lo zucchero – per un totale di 16 contenitori da riportare all’ingresso della fattoria trasportati appesi a un bastone, e una volta giunti a destinazione il contenuto doveva essere versato in un filtro. La pesantezza del carico, la difficoltà di tenerlo in equilibrio senza perderne il contenuto, la lontananza dei contadini e la difficoltà di camminare in una risaia hanno reso questa missione particolarmente provante per i concorrenti, che al termine della prova sono potuti ripartire di tutta fretta verso il traguardo finale a Oudong. I primi a saltare sul Tappeto Rosso sono stati i Novelli Sposi, seguiti da Mediterranee e Italo Americani; al ballottaggio finale i Siculi e le Attiviste, che ha portato Federica e Matteo a dover eliminare una tra le due coppie con cui hanno legato di più nel corso di questo viaggio: la scelta è ricaduta su Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi”, e la decisione è stata confermata dalla busta nera col verdetto di tappa eliminatoria.

Novelli Sposi, Italo Americani, Mediterranee e Siculi saranno quindi i protagonisti della semifinale, la sfida decisiva per poter conquistare un posto nella finalissima di questa edizione di Pechino Express: giovedì 4 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW, le quattro coppie in gara continueranno la scoperta della Cambogia, tra avventure insolite e sorprese insidiose, dandosi battaglia fino all’ultimo centimetro prima del Tappeto Rosso. Chi riuscirà a resistere alla fatica e ad accedere alla Finale?