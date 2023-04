Internazionali di Tennis Roma, Ferri: «Un torneo rinnovato nel racconto di Sky Sport»

Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su NOW con gli Internazionali BNL d’Italia. L’80^edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano.

Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyTennis.

Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere non solo l’aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del torneo, in una lunga no-stop: appuntamento con Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione.

«E' un orgoglio mostrare un torneo che in questa edizione ha fatto veramente un upgrade, in termini di giorni di durata ovvero 12, di incassi, di spettacolarità. - ci racconta il direttore di Sky Sport Federico Ferri - E' una sfida organizzativa per chi deve occuparsi del torneo, per chi deve occuparsi di questo splendido Parco del Foro Italico ma è una sfida anche per chi questo torneo deve raccontare (ovvero Sky Sport) perché a tutti gli effetti ci troviamo di fronte ad un passo avanti di questo torneo in termini di partecipanti e dunque di interesse e dunque di pubblico. Anche noi di Sky Sport dovremo farlo nel racconto e per come lo seguiremo, per la forza che vogliamo trasmettere a chi ci segue da casa con questa grande passione che riscontriamo fortunatamente per il tennis e per i nostri campioni. Vogliamo far arrivare nelle case di tutti quello che si prova qui al Foro Italico e soprattutto quello che proveremo fin dall'inizio degli Internazionali, proveremo a portarvi con noi in questi campi meravigliosi.»

Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla “prima firma” dei commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l’edizione di Sky Sport 24 “Il tennis è servito”.

Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, anche con il grande appuntamento di “Insider”, per raccontare anche il backstage degli Internazionali. Saranno presenti, come sempre nella Casa dello Sport, frequenti “contaminazioni” del tennis con gli altri grandi eventi di Sky, come i grandi appuntamenti con le coppe europee di calcio e di motori, che si interfacceranno con il super studio live dal Foro Italico per creare un unico grande racconto di sport, che pro

prio a Roma avrà il suo cuore nelle due settimane degli Internazionali. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Articolo di Simone Rossi

