Sky Sport, Champions League 2022/23 | Semifinale Andata - Palinsesto Telecronisti NOW (Milan - Inter TV8)

Continua la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, le semifinali di andata della massima competizione europea live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti che, al Santiago Bernabeu, ospita il Manchester City di Pep Guardiola (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta del derby di Milano Milan-Inter: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime, e in chiaro su TV8.

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare l’andata degli ottavi di finale. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e, martedì, Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Mercoledì, in studio, sarà presente Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.

MILAN - INTER IN CHIARO SU TV8 - Prime Video ha annunciato che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita di UEFA Champions League tra Milan e Inter in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro di Sky TV8, dando così a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di godere della copertura in diretta di Prime Video, eccezionalmente distribuita anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per lo storico match in programma mercoledì 10 maggio. La UEFA Champions League su Prime Video è inclusa nell'abbonamento Prime. Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Ma non è finita qui. Nel pre-partita targato Prime Video, si aggiunge un'ulteriore postazione a bordocampo dove insieme a Marco Cattaneo ci saranno due ospiti d'eccezione: la stella del Milan Andriy Shevchenko e uno dei protagonisti del Triplete dell'Inter Samuel Eto'o. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. La telecronaca di Milan – Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

SKY SPORT CHAMPIONS SEMIFINALI - ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedi 9 Maggio 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò - In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news

In collegamento: Alessandro Del Piero (da Madrid), Filippo Inzaghi (da Reggio Calabria)

Dalla Terrazza Sky vista Duomo a Milano: Gianluca Di Marzio, Maxwell

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Semifinale Andata | Real Madrid vs Manchester City [disponibile anche in 4K]

Estadio Santiago Bernabéu - Madrid

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Giorgia Cenni

Quinta semifinale di Champions fra le due squadre. Due vittorie del Real, una del City e un pareggio. Nelle 4 sfide al Bernabeu, 3 vittorie Real e una City.

Questa sarà la nona sfida tra Real Madrid e Manchester City in una competizione europea: entrambe le squadre che hanno vinto tre delle precedenti otto (due pareggi). I Citizens hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri con i Blancos (una sconfitta), ma hanno perso proprio l'ultimo in ordine di tempo: 3-1 al Santiago Bernabéu nella semifinale di ritorno della scorsa stagione. Il Manchester City potrebbe diventare la prima squadra inglese a battere il Real Madrid in trasferta più di una volta in Champions League, avendo vinto 2-1 in Spagna nel febbraio 2020. In generale, le squadre inglesi hanno vinto solo quattro delle 18 trasferte complessive in casa del Real nella competizione (4 pareggi, 10 sconfitte). Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City hanno vinto una volta ciascuna. Nelle ultime quattro partite di Champions League tra Real Madrid (8) e Manchester City (9) sono stati segnati 17 gol, con una media di 4,3 a partita. Mentre il Manchester City ha effettuato 31 tiri in porta rispetto ai 17 del Real Madrid, la squadra spagnola ha segnato con il 47% dei tiri in porta effettuati, rispetto al 29% dei Citizens. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha perso solo cinque delle sue 21 partite contro il Real Madrid in tutte le competizioni (12 vittorie, 4 pari). Tuttavia, ha perso la metà delle sfide totali alle merengues da quando ha lasciato il Barcellona (3/6), dopo aver perso solo due delle 15 partite contro il Real quando era alla guida dei blaugrana (9 vittorie, 4 pareggi). Il Real Madrid non ha subito gol nelle ultime tre gare di Champions League disputate: sono passati 346 minuti dalla rete di Mohamed Salah all'andata degli ottavi di finale ad Anfield contro il Liverpool, ultima rete subita dagli spagnoli. Questa sarà la decima volta per Pep Guardiola da allenatore nelle semifinali di Champions League. L'allenatore del Man City è stato eliminato in questa fase in sei delle nove precedenti, che è numero più alto di eliminazioni per qualsiasi allenatore nelle semifinali della competizione; record negativo condiviso con José Mourinho, a sei anche lui. La curiosità: Erling Haaland ha segnato 35 gol in 27 presenze di Champions League, con un rapporto di minuti/gol (58) migliore di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione (minimo cinque gol segnati).

Mercoledi 10 Maggio 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Semfinale Ritorno | Milan vs Inter [a cura di Prime Video anche in chiaro su TV8]

San Siro - Milano

Satellite e Fibra: diretta su TV8 (125 Sky e 8 DTT) e Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo per utenze commerciali)

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q / Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime)

Telecronaca: Sandro Piccinini - Commento: Massimo Ambrosini

VAR Room: Gianpaolo Calvarese

Bordocampo ed interviste: Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani

Prepartita dalle 19:30 e post fino alle 23:30 con: Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar, Diego Milito, Marco Cattaneo, Andriy Shevchenko, Samuel Eto'o

Match anche sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì 11/5 in differita/sintesi con telecronaca di: Fabio Caressa.

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini e Andrea Paventi

Terza semifinale di Champions fra le due squadre. Due pareggi nel maggio del 2003. Nei 4 derby assoluti di Champions League, 2 vittorie del Milan e due pareggi.

