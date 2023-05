Già su Sky Cinema e NOW i film vincitori al David di Donatello 2023 ed altri in arrivo

Numerosi titoli premiati alla 68esima edizione dei David di Donatello sono disponibili o arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, oltre che on demand.

Sono già disponibili su Sky Cinema e in streaming su NOW SICCITÀ, di Paolo Virzì, premiato per la Migliore Attrice Non Protagonista con Emanuela Fanelli e i Migliori Effetti Visivi e SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt, David di Donatello per il Miglior Esordio Alla Regia e la Miglior Attrice Protagonista con Barbara Ronchi.

Su Sky Primafila invece sono già presenti THE FABELMANS, di Steven Spielberg, vincitore per il Miglior Film Internazionale e IL GRANDE GIORNO, di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo, vincitore del David dello Spettatore.

Dall’11 maggio arriva in esclusiva su Sky Documentaries e NOW IL CERCHIO di Sophie Chiarello, vincitore del Premio Cecilia Magnini per il Miglior Documentario.

Una produzione Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Documentaries, IL CERCHIO è un vero e proprio esperimento sociale, dove per cinque anni la regista ha seguito con la sua telecamera gli alunni di una classe elementare, catturando così il loro punto di vista speciale sul mondo. Il Cerchio non è un documentario sui bambini, ma con i bambini, un documentario che parla di loro ma anche degli adulti. Un ritratto del mondo di oggi in cui si specchia quello di domani.

Dal 15 maggio alle 21.15 in arrivo su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e in streaming su NOW il vincitore del David di Donatello per il Miglior Film LE OTTO MONTAGNE, per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, premiato anche per la Miglior Sceneggiatura non originale,la Migliore Fotografia e il Miglior Suono.

Il 19 giugno sarà la volta de L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido,vincitore del David Giovani e del premio per la Miglior Acconciatura, mentre prossimamente arriverà IL PATAFFIO di Francesco Lagi, premio per il Miglior Compositore con Stefano Bollani, che arriveranno su Sky Cinema e in streaming su NOW.