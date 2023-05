Sky Inclusion Days con FIGLI ≠ GENITORI, oggi e domani al Museo Scienza e Tecnologia di Milano

In corso il grande evento di Sky sui temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice…“SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI”.

Due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che si svolgeranno domenica 14 e lunedì 15 maggio a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli.

Tanti gli ospiti che con i loro contributi arricchiranno il palinsesto. Dalle performance artistiche di Michele Bravi, Vinicio Marchioni e Omar Hassan, agli approfondimenti con ilMinistro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la scrittrice Elisabetta Dami;dalle testimonianze degli sportivi come Sara Gama e Giorgio Minisini, ai contributi della scienziata Amalia Ercoli Finzi.

Il via ai lavori è previsto domenica 14 maggio alle 11.00 con le performances di Mariano Gallo, in arte Priscilla, della coreografa Macia del Prete e dell’attore Domenico Cuomo. A seguire spazio alla Festa della Mamma e al racconto di storie di sport con campioni come Sara Gama, Giorgio Minisini e Daniele Cassioli, oltre a un dibattito che approfondirà il tema della parità di genere, e che vedrà coinvolte la giornalista e scrittrice Francesca Barra, il regista Riccardo Milani e Silvio Petta, fondatore della community Superpapà. La giornata prosegue con un confronto sulla libertà nell’era digitale con il teologo Padre Paolo Benanti e uno sulla paternità biologica, affidataria e adottiva con il cantautore Niccolò Agliardi e il comico Antonio Ornano. Spazio anche all’arte con l’intervista a Omar Hassan. Durante la giornata non mancheranno un momento musicale affidato all’esibizione di Tommy Kuti e una performance dell’attore Vinicio Marchioni.

Lunedì 15 maggio, Giornata Internazionale delle Famiglie, si riparte alle 10.00 con Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, un confronto mamma-figlia tra due generazioni di donne scienziate. Seguiranno altre storie di sport raccontate da giovani campioni e un approfondimento sul tema del razzismo e dell’antisemitismo con Michele Sarfatti. Focus sull’inclusione digitale e il progetto Sky Up che vede tra gli ospiti Salvatore Aranzulla e la tech influencer e imprenditrice digitale Fjona Cackalli. E ancora, un approfondimento sul linguaggio inclusivo con le linguiste Vera Gheno ed Elena Loewenthal e il comico Pierluca Mariti, oltre a un focus sul tema dell’autismo con Nico Acampora, fondatore di PizzAut. Non mancherà un confronto sull’inclusione nel mondo del lavoro con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e l’atleta paralimpico e Presidente di Bionic People Alessandro Ossola. Spazio anche alla musica con una performance di Paola Gioia Kaze Formisano. Chiude la giornata il cantautore Michele Bravi in un suggestivo momento di parole e musica.

Maggiori informazioni e il programma della due giorni sono disponibili al sito: https://inclusiondays.sky.it

L’evento sarà disponibile in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su skytg24.it. Collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e su Sky Sport 24.

RTL 102.5 – radio ufficiale dell’evento – seguirà la due giorni con interviste e approfondimenti.

Per partecipare e seguire i dibattiti live è sufficiente registrarsi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/616345354547

L’evento “SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI” si avvale del patrocinio di: Comune di Milano, Corecom Lombardia, Consolato Generale degli Stati Uniti, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

Domenica 14 maggio 2023

Ore 11.00 - 13.00

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia,

e Lidia Carew, presidente e fondatrice associazione "Lidia Dice…"

presentano Sky Inclusion Days con Figli≠Genitori

Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali, Comune di Milano.

Saluti degli enti patrocinanti: Consolato Generale degli Stati Uniti, Corecom Lombardia

Diversamente Diverso

(di Luciano Melchionna)

performance di Mariano Gallo, in arte Priscilla

I’m not the center of anything

performance di danza di Macia Del Prete

Etero o Gay, sono tutti figli miei

Cinzia Valentini, VP Agedo Milano

Igor Suran, Executive Director Parks Liberi e Uguali

Francesco Pintus, Chair Network LGBTQ at Sky

Mariano Gallo, attore e performer in arte Priscilla

Spin off

Domenico Cuomo legge Un'Alice come un'altra

Auguri Mamma

Elena Goretti, giornalista

Laura Miola, influencer

Vasiliki Pierrakea, imprenditrice e cuoca

Afrowave

Performance di Tommy Kuti

Il talento non è di genere: impariamo dallo sport

con Sara Gama, calciatrice

Giorgio Minisini, nuotatore artistico

Modera: Daniele Cassioli

Ore 15.00 - 16.30

Disparità di genere, un film già visto

di Sarah Varetto

Lascia perdere, sono cose da maschi...

con Francesca Barra, giornalista e scrittrice

Gabriella Vacca, Chief Technology Officer di Sky Italia

Riccardo Milani, regista

Silvio Petta, fondatore community Superpapà

Modera: Sarah Varetto

Nata in via delle cento stelle

Federico Taddia raccontaMargherita Hack

Creator

Poetry Slam con Lorenzo Maragoni

Così parlò l’algoritmo, la libertà nell’era digitale

Padre Paolo Benanti,

dialogo con Omar Schillaci vicedirettore Sky TG24

Consigli di lettura

con @Magsbook

Ore 17.00 - 18.30

L’arte in pugno

Omar Hassan intervistato da Letizia Cini QN resp. redazione Luce

Storia del mio nome

Podcast livedi Sabrina Efionayi

Figli

Stand up comedy con Antonio Ornano

Il grembo paterno

Viaggio intorno alla paternità biologica, affidataria e adottiva

Con Niccolò Agliardi, cantautore e padre affidatario

Antonio Ornano, comico e padre adottivo

Modera: Matteo Caccia

Sarà solo la fine del mondo

Vinicio Marchioni legge Liv Ferracchiati

Dialogo con Omar Schillaci

Lunedì 15 maggio 2023

Ore 10.00 - 12.30

Sarah Varetto e Lidia Carew introducono la giornata

Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Saluti degli enti patrocinanti: Consolato Generale Britannico, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica

Sei un Universo. Le donne alla conquista dello spazio

Dialogo tra madre e figlia, due generazioni di scienziate a confronto con Amalia Ercoli Finzi, scienziata e ingegnere aerospaziale;

Elvina Finzi, ingegnere e manager.

Modera: Marta Meli

Il futuro è in movimento.

In alto, in avanti: la strada di un giovane campione

Mattia Furlani, atleta,

dialoga con Daniele Cassioli

Se puoi sognarlo puoi farlo.

La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla

Giulia Terzi, atleta paralimpica,

conversazione con Federica Lodi

Quando “ebreo” è un insulto:

l’antisemitismo nel calcio

Federico Ferri incontra lo storico Michele Sarfatti

Siamo TUTTI on line?

Sky Up e l’inclusione digitale

Con Salvatore Aranzulla, blogger e imprenditore

Fjona Cakalli, influencer

Giuseppe De Bellis, direttore Sky TG24

Modera: Sarah Varetto

Segue Premiazione vincitori Sky Up The Edit

Wrap Up e Book Crush.

Innamorarsi della lettura con TikTok

Con Magdalena Rosa @magsbook

Una, nessuno, centomila

Costruire se stessi dentro la società

Con Valeria Locati, psicoterapeuta

Loretta Grace, beauty influencer

Lara Lago, giornalista e influencer

Marilucy Saltarin, D&I expert Lidia Dice...member

Modera: Lidia Carew

Ore 14.30 - 16.30

"Esistono Parole Giuste?"

Con Rosy Russo, fondatrice Parole O_Stili

Le parole sono importanti!

Il linguaggio, i luoghi comuni e il rispetto per gli altri

Elena Loewenthal, direttore del circolo dei lettori di Torino

Pierluca Mariti, comico, @piuttosto_che

Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice

Geronimo Stilton,

come si insegna l’inclusione ai bambini

Con Elisabetta Dami , scrittrice.

Performance

di Paola Gioia Kaze Formisano, attrice e cantante

Rappresento ergo sum?

Essere inclusivi sullo schermo

Francesca Vecchioni, fondatrice e presidente Diversity

Sonia Rovai, Director Scripted Production Sky Italia

Paola Gioia Kaze Formisano, attrice e cantante

Modera Luigi Casillo, Sky TG24

Dopo di Noi?

Con Nico Acampora, fondatore PizzAut

Francesco Condoluci, giornalista e ideatore In&Aut festival

Modera: Valentina Dolciotti direttrice DivercityMag

Ore 17.00 - 18.30

#CorrerePerUnRespiro

Rachele Somaschini, pilota,

intervistata da Federica Masolin

“La coppia dei sogni” X2 :2

insieme i successi raddoppiano e i momenti difficili si dividono

Arjola Dedaj e Emanuele Di Marino

Dialogo con Roberta Noè

Il lavoro che include

Con Alessandra Locatelli Ministro per le disabilità;

Francesca Manili Pessina Executive Vice President HR, Organization & Facility Management;

Alessandro Ossola, presidente Bionic People;

Alessandro Beda, Consigliere Delegato Fondazione Sodalitas

Modera: Sarah Varetto

Intervento dell'amministratore Delegato Sky Italia

Andrea Duilio

Performance musicale

Parole e Musica con Michele Bravi

Arrivederci!