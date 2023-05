Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Semifinali Ritorrno - Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 18 maggio 2023, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le gare di ritorno delle semifinali, dalle quali usciranno le squadre che si contenderanno il titolo in finale.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, tutti con inizio alle ore 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle 20 e alle 23, studi pre e post-partita, anche per la UEFA Europa Conference League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

Tre le formazioni italiane impegnate nelle due competizioni europee: Roma e Juventus in Europa League, entrambe impegnate in trasferta. I giallorossi di Josè Mourinho saranno impegnati contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, mentre i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno il Siviglia. Trasferta anche per la Fiorentina, che cercherà il pass per la finale di Conference League in casa degli svizzeri del Basilea.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEMIFINALI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Europa e Conference League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

GIOVEDI 18 MAGGIO 2023

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Alessandro Del Piero, Walter Zenga, Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi. Margherita Cirillo

ore 20 “Europa League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e TV8

ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e TV8

ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e TV8

ore 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Bayer Leverkusen vs ROMA: Riccardo Gentile

UEL | Siviglia vs JUVENTUS: Maurizio Compagnoni

UECL | AZ Alkmaar vs West Ham : Gianluigi Bagnulo

UECL | Basilea vs FIORENTINA: Paolo Ciarravano

ore 21:00 Uefa Europa League | Semifinali Ritorno: Siviglia vs JUVENTUS [and. 1-1] (disponibile anche in 4K HDR)

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Siviglia

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

Spagnoli per la quinta finale in 13 edizioni. Juve per una finale europea che manca da 6 anni. In vantaggio 2 a 1 nei 5 precedenti, 2 pareggi con l'1-1 dell'andata.

Il Siviglia ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2 pareggi, 2 sconfitte) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015), gli andalusi potrebbero diventare la seconda formazione a eliminare i bianconeri in una semifinale nelle competizioni europee in questo secolo, dopo il Benfica nel 2013/14 sempre in Europa League (2-1 il punteggio totale). La Juventus ha vinto solo due delle ultime 17 trasferte contro squadre spagnole nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3 pareggi, 12 sconfitte) e mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione in questo parziale (0-0 contro il Barcellona nel 2016/17). Il Siviglia non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in Europa League quando ha giocato la gara di ritorno in casa, superando il turno in tutti i nove i casi, infatti ha vinto 24 delle ultime 27 partite interne nella competizione (2 pari,una sconfitta). La Juventus potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17 (in Champions League e sempre con Massimiliano Allegri), il tecnico bianconero potrebbe diventare il quinto allenatore a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League dopo Diego Simeone, Rafael Benítez, Jürgen Klopp e José Mourinho. Il Siviglia potrebbe raggiungere la sua quinta finale in Europa League (attualmente fermo a quattro, già record nella competizione). La squadra andalusa ha vinto tutte e tre le gare interne in semifinale nella competizione (2013-14, 2014-15 e 2015-16), segnando otto gol e subendone solo uno.

LA JUVENTUS IN FINALE SE.. - Per accedere alla finale, i bianconeri devono vincere con qualsiasi risultato o pareggiare con qualsiasi risultato nei tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. La Juve sarebbe eliminata in caso di sconfitta con qualsiasi risultato o di pareggio con qualsiasi risultato nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori. Inoltre, dalla stagione 2021/2022 i gol in trasferta non valgono più doppio in Europa League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, dunque, la qualificata in finale di Europa League viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.

ore 21:00 Uefa Europa League | Semifinali Ritorno: Bayer Leverkusen vs ROMA [and. 0-1]

BayArena - Leverkusen

Satellite: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Niccolò Omini

Giallorossi per la seconda finale europea consecutiva dopo quella in Conference. Due vittorie, con l'1-0 dell'andata, 2 pareggi e una sola sconfitta nei 5 precedenti.

Il Bayer Leverkusen non ha ottenuto alcun successo nelle ultime quattro partite contro la Roma nelle competizioni europee (2 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva vinto la prima sfida contro i giallorossi nell’ottobre 2004. La Roma ha vinto due delle ultime 15 trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee (un pari, 12 sconfitte) - contro il Norimberga nell’ottobre 1988 e contro l’Amburgo nel dicembre 2000 – rimanendo senza successi esterni nelle ultime cinque (un pari, 4 sconfitte). Il Bayer Leverkusen ha superato il turno solo in una delle ultime 11 doppie sfide in cui ha perso la gara di andata nelle competizioni europee: ai play-off di questa Europa League contro il Monaco. Dopo la vittoria nella scorsa stagione in Conference League la Roma potrebbe raggiungere una finale nelle competizioni europee per la seconda stagione consecutiva con José Mourinho in panchina dopo che, in precedenza, l’ultima finale dei giallorossi risaliva al 1990/91 in Coppa Uefa. La Roma ha superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata, le due eccezioni sono state contro il Manchester United nel 2006-07 e il Porto nel 2018-19. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Europa (3 pareggi, 4 sconfitte) senza segnare nelle ultime tre dopo che aveva trovato il gol nelle precedenti 24 gare esterne. Solo una volta i giallorossi non sono riusciti a realizzare una rete per quattro trasferte consecutive nelle competizioni europee: tra ottobre 1975 e ottobre 1980. Lorenzo Pellegrini è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questa Europa League (otto, quattro reti e quattro assist), inoltre è anche il giocatore della Roma ad aver partecipato a più sequenze su azione terminate con un tiro nella competizione (55).

LA ROMA IN FINALE SE... - La Roma deve difendere la vittoria conquistata nella semifinale d'andata. Dunque, per accedere in finale può pareggiare con qualsiasi risultato, vincere con qualsiasi risultato oppure perdere di misura ai tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. Sarebbe invece eliminata in caso di sconfitta con due o più gol di scarto o di sconfitta di misura ai tempi regolamentari e supplementari e poi ai rigori. Inoltre, dalla stagione 2021/2022 i gol in trasferta non valgono più doppio in Europa League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, infatti, la qualificata in finale di Europa League viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.

ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Semifinali Ritorno: Basilea vs FIORENTINA [and. 3-2]

St. Jakob-Park - Basilea

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Svizzeri per la prima finale europea. Due vittorie, con l'1-2 dell'andata, e un pari nei 3 precedenti. Viola per una finale europea che manca da 33 anni.

Il Basilea è imbattuto nei tre confronti con la Fiorentina in competizioni europee, segnando esattamente due gol in ciscuna di queste. Con la vittoria nella gara di andata, il Basilea è diventato la prima squadra svizzera a vincere una semifinale nelle maggiori competizioni europee dal Grasshopper nel 1977/78 in Coppa Uefa contro il Bastia. Potrebbe essere la prima squadra svizzera a raggiungere la finale nelle maggiori competizioni europee. La Fiorentina è stata eliminata nelle ultime sei sfide a eliminazione diretta in cui ha perso la gara di andata nelle maggiori competizioni europee.

LA FIORENTINA IN FINALE SE... - Per accedere alla finale, la Fiorentina deve vincere con due o più gol di scarto o vincere con un gol di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. Sarebbe eliminata invece in caso di pareggio con qualsiasi risultato, sconfitta con qualsiasi risultato oppure di vittoria con un gol di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori. Inoltre, i gol in trasferta non valgono doppio in Conference League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, infatti, la qualificata in finale viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.

ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Semifinali Ritorno: Az Alkmaar vs West Ham

AZ Stadion - Alkmaar

Satellite: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Olandesi per una finale europea che manca da 42 anni. Inglesi per la terza finale, l'ultima nel 1976 persa 4-2 contro l'Anderlecht. Hanno vinto 2-1 all'andata.

