Finale Champions, Europa e Conference League! Vinci i biglietti nei negozi Sky

Le finali di Champions League, Europa League e Conference League, che vedranno tre italiane in campo, sono sempre più vicine e, per tutti gli appassionati di calcio, c’è una grande occasione. Da oggi c'è un concorso Sky, disponibile solo nei negozi Sky, per vincere i biglietti e assistere dal vivo a una delle finali.

Come partecipare

La partecipazione al gioco è semplice e aperta a tutti: basterà recarsi in un negozio Sky, inquadrare un QR code con il proprio smartphone, registrarsi con i propri dati e scegliere la finale per cui provare a vincere i biglietti, compresi di viaggio e hotel. A quel punto non resterà che leggere sullo schermo l’esito del gioco! Non resta che andare su sky.it/finaliuefa per trovare il negozio più vicino a te. Il concorso è attivo dal 19 al 31 maggio 2023.

Le date del concorso

I biglietti per la finale di UEFA Europa League , che si disputerà il 31 maggio a Budapest, sono in palio dal 19/05/2023 al 23/05/2023

, che si disputerà il a Budapest, sono in palio dal 19/05/2023 al 23/05/2023 I biglietti per la finale di UEFA Europa Conference League , che si disputerà il 7 giugno a Praga, sono in palio dal 19/05/2023 al 29/05/2023

, che si disputerà il a Praga, sono in palio dal 19/05/2023 al 29/05/2023 I biglietti per la finale di UEFA Champions League che si disputerà il 10 giugno a Istanbul, sono in palio dal 19/05/2023 al 31/05/2023

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming

F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!