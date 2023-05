Volley Femminile, Nations League 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

L’Estate Italiana parte nel segno della pallavolo femminile: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta su Sky e in streaming su NOW.

L’Italia di Davide Mazzanti si presenta al via della FIVBVolleyball Nations League 2023 con l’obiettivo di difendere il titolo vinto ad Ankara un anno fa. Al torneo, che inizierà domani, martedì 30 maggio, e si concluderà con le finali di Arlington, negli Stati Uniti, dal 12 al 16 di luglio, parteciperanno le sedici migliori nazionali al mondo. Tra loro, oltre all’Italia, anche le altre due squadre finite sul podio un anno fa: il Brasile e la Serbia, campione del mondo in carica. La novità è rappresentata dalla Croazia, alla sua prima partecipazione.

Nella prima settimana l’Italia giocherà ad Antalya, in Turchia. Quattro le partite in programma: domani, martedì 30 maggio, alle 16 le Azzurre affronteranno la Thailandia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Giovedì 1° giugno, sempre alle 16, la seconda sfida, contro la Polonia, ancora in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Venerdì 2 l’Italia se la vedrà contro gli Stati Uniti, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19, mentre sabato 3 le azzurre chiuderanno la Week 1 contro le padrone di casa della Turchia, in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e NOW.

Le telecronache saranno di Roberto Prini e Stefano Locatelli, il commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Con NOW l'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming

FIVB VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE FEMMINILE 2023

La programmazione della prima settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW

martedì 30 maggio, ore 16:

Italia-Thailandia

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Polonia-Italia

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Stati Uniti-Italia

Sky Sport Arena e NOW

Turchia-Italia

Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Stefano Locatelli e commento Rachele Sangiuliano)

Il calendario completo della week 1

30 maggio: Italia - Thailandia ore 16

30 maggio: Polonia - Canada ore 19

31 maggio: Serbia – Usa 16

31 maggio: Corea del Sud - Turchia 19

1 giugno: Canada -Thailandia ore 13

1 giugno: Polonia - Italia ore 16

1 giugno: Turchia - Serbia ore 19

2 giugno: Thailandia – Polonia ore 13

2 giugno: Canada – Corea del Sud ore 16

2 giugno: Usa - Italia ore 19

3 giugno: Polonia - Serbia ore 13

3 giugno: Usa – Corea del Sud ore 16

3 giugno: Turchia – Italia ore 19

4 giugno: Thailandia – Corea del Sud ore 13

4 giugno: Canada – Serbia ore 6

4 giugno: Usa – Turchia ore 19

Il calendario dell'Italia nelle week 2 e 3

Week 2 (Hong Kong, Cina)

14 giugno: Italia -Bulgaria ore 11

15 giugno: Repubblica Dominicana- Italia ore 14.30

17 giugno: Olanda- Italia ore 11

ore 11 18 giugno: Italia-Cina ore 14.30

Week 3 (Bangkok, Thailandia)

28 giugno: Brasile- Italia ore 15.30

30 giugno: Canada- Italia ore 8

1 luglio: Italia -Croazia ore 8

-Croazia ore 8 2 luglio: Italia-Giappone ore 12

AL VIA L’ESTATE PIÙ ITALIANA DI SEMPRE NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY

IN ARRIVO 3 MESI NO STOP DI GRANDE SPORT A 360°

DA VIVERE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

UN MARE DI EVENTI PER TIFARE INSIEME GLI ATLETI AZZURRI:

3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley

3 EUROPEI con basket, pallavolo ed equitazione

5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby

Oltre a tutti i GP di F1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon

e gli ATP Masters 1000, la Ryder Cup di golf e tanto altro ancora

PER NON PERDERE NEANCHE UN’EMOZIONE,

DALL’11 GIUGNO UN CANALE DEDICATO SUL 201:

Completano la sequenza di eventi mozzafiato le grandi Produzioni Originali di Sky Sport:

pronta una nuova puntata di “FEDERICO BUFFA TALKS”

con protagonista il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu

E ancora, dal 5 giugno da non perdere

l’immancabile appuntamento con la squadra di

“CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE” alla sua 20esima edizione

Al via l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: in arrivo tre mesi no stop di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su NOW per non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo con tanti italiani protagonisti. In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima settimana, previste 3 Nations League tra calcio e volley, 3 Europei con basket, pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby. Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli ATP Masters 1000 e 500, la Ryder Cup di golf e tanto altro ancora.

DALL'11 GIUGNO SI ACCENDE SUL 201 SKY SPORT SUMMER - Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri, impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, arriverà un nuovo canale dedicato, Sky Sport Summer, attivo dall’11 giugno sul 201 (al posto di Sky Sport Uno). Come sempre, Sky Sport garantirà una copertura di altissimo livello, trasversale e multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del racconto. A tutto questo si aggiungeranno le Produzioni Originali di Sky Sport e la nuova puntata di “Federico Buffa Talks”, con protagonista il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu. Senza dimenticare un grande classico, appuntamento irrinunciabile dell’estate italiana di Sky Sport: “Calciomercato – L’Originale”, che a partire dal 5 giugno tornerà ad animare le serate estive tra notizie di mercato e intrattenimento, anche con una nuovissima sigla a cura di Alessandro Bonan.

30 maggio-16 luglio : Nations League femminile di pallavolo

: Nations League femminile di pallavolo 6 giugno-23 luglio : Nations League maschile di pallavolo

: Nations League maschile di pallavolo 14-18 giugno : Calcio, Finals di Nations League

: Calcio, Finals di Nations League 15-25 giugno : Europeo femminile di basket

: Europeo femminile di basket 14-30 luglio : Campionati mondiali di nuoto

: Campionati mondiali di nuoto 22-30 luglio : Campionati del mondo di scherma

: Campionati del mondo di scherma 15 agosto-3 settembre : Campionati europei femminili di pallavolo

: Campionati europei femminili di pallavolo 19-27 agosto : Campionati del mondo di atletica leggera

: Campionati del mondo di atletica leggera 25 agosto-10 settembre : Mondiale di basket

: Mondiale di basket 28 agosto-16 settembre : Campionati europei maschili di pallavolo

: Campionati europei maschili di pallavolo 29 agosto-3 settembre : Equitazione, Campionati europei di salto a ostacoli

: Equitazione, Campionati europei di salto a ostacoli 8 settembre-28 ottobre : Mondiale maschile di rugby

: Mondiale maschile di rugby 12-17 settembre : Tennis, Coppa Davis

: Tennis, Coppa Davis 29 settembre-1^ottobre: Golf, Ryder Cup 2023

3 NATIONS LEAGUE – La bella stagione dello sport di Sky si apre con ben tre Nations League: si parte con il calcio e l’Italia di Roberto Mancini impegnata nelle UEFA Nations League Finals, dal 14 al 18 giugno, che vedranno in campo anche Croazia (alla sua prima apparizione alle Finals), Olanda e Spagna, tutte vincitrici dei rispettivi Gironi della Lega A. Il primo impegno degli Azzurri è previsto per giovedì 15 giugno proprio contro la Nazionale spagnola allenata da Luis De La Fuente. Come sempre, Sky punterà i riflettori sulla Nazionale italiana con una copertura capillare al seguito degli Azzurri e le telecronache di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Dal calcio al volley con la FIVB Volleyball Nations League: l’Italia maschile campione del mondo in carica scenderà in campo per sfidare la Francia detentrice del titolo. Oltre alla squadra allenata da Fefé De Giorgi e a quella di Andrea Giani, la competizione vedrà partecipare l’élite della pallavolo maschile: il Brasile vincitore nel 2021, ma anche gli Stati Uniti e la Polonia. Cuba sarà la new entry. In terra polacca, a Danzica, previste le fasi finali del torneo (al via il 6 giugno), in programma dal 19 al 23 luglio. A un anno dal trionfo di Ankara, l'Italia della pallavolo femminile si presenta invece alla FIVB Volleyball Nations League con un titolo da difendere. La squadra allenata da Davide Mazzanti è una delle sedici partecipanti al torneo, che inizierà domani, martedì 30 maggio, e che vedrà disputare la sua fase finale ad Arlington, negli Stati Uniti, dal 12 al 17 luglio.

3 EUROPEI – Tre grandi appuntamenti europei nell’estate italiana di Sky. Si parte con il basket e le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, che dal 15 al 25 giugno sono attese al FIBA Women’s Eurobasket. Nella competizione che si svolgerà tra Israele e Slovenia, per le Azzurre allenate da Lino Lardo l’obiettivo è migliorare gli ottavi di finale dell’edizione 2021

Il secondo appuntamento vede protagonista la pallavolo con i Campionati Europei femminili di volley - dal 15 agosto al 3 settembre - e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania: squadre in campo all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto. Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna.

Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 29 agosto al 3 settembre, tutti all'Ippodromo Snai San Siro per i FEI Jumping European Championships 2023, i Campionati Europei di Salto Ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri.

5 MONDIALI – Sono ben cinque i campionati mondiali in calendario nell’Estate italiana della Casa dello Sport di Sky, a partire dall’appuntamentocon il nuoto. Dal 14 al 30 luglio, tutti a Fukuoka, in Giappone, per i Campionati Mondiali World Aquatics. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Occhi puntati non solo su Gregorio Paltrinieri. Nella nazionale azzurra più forte di sempre dopo il record di medaglie al Mondiale di Budapest e l’indimenticabile Europeo di Roma, i nuotatori italiani proveranno a confermarsi super potenza mondiale. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA. Ma non solo loro: attese per Simona Quadarella, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo e tanti altri, con grandi aspettative per le staffette veloci. Nell’anno preolimpico il Mondiale in vasca lunga rappresenta l’evento più importante del 2023 e vedrà al via tutte le stelle del nuoto per le prove generali a cinque cerchi. Si attende la consacrazione dell’emergente canadese Summer McIntosh, il ritorno del fuoriclasse statunitense Caeleb Dressel e la conferma della sua connazionale Katie Ledecky. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi, con i maestri cinesi e i nostri italiani con – tra gli altri - i giovanissimi Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che dopo i successi europei sono pronti al salto di fronte alla platea mondiale. Non mancheranno gli spettacolari tuffi dalle grandi altezze e le scenografiche esibizioni delle atlete e degli atleti del nuoto artistico. Per la prima volta verrà assegnato anche il titolo mondiale nel singolo maschile, dove Giorgio Minisini - dopo i successi iridati nel doppio misto - vorrà certamente dire la sua. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere con una Nazionale di campioni: da Gregorio Paltrinieri al campione europeo Domenico Acerenza, una squadra italiana super competitiva anche nel settore femminile con le 10km che daranno il pass diretto per Parigi agli atleti che saliranno sul podio.

Infine, per la pallanuoto, dal 16 al 29 luglio di scena ai Mondiali di Fukuoka anche Settebello e Setterosa. La squadra maschile, che ha vinto per ben quattro volte il titolo iridato (l’ultima nel 2019), nel girone di qualificazione se la vedrà con Francia, Canada e Cina. Brasile, Sudafrica e Grecia invece le avversarie delle ragazze.

Dal nuoto alla scherma: dal 22 al 30 luglio al via i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica Milano 2023. La massima kermesse iridata tornerà in Italia, dai quarti di finale alle medaglie, 12 anni dopo l’ultima volta e sarà un’edizione speciale, di qualifica ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi.

Grandi ambizioni azzurre anche ai Campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Tante le punte di diamante: nella velocità Marcell Jacobs e la staffetta 4x100 maschile, Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara nell’alto, Yeman Crippa nel mezzofondo, in attesa della definitiva consacrazione della giovanissima Larissa Iapichino nel lungo. E ancora i marciatori campioni olimpici Massimo Stano e Antonello Palmisano. Insieme a loro le stelle internazionali, a cominciare dal primatista mondiale di salto con l'asta Mondo Duplantis. Oltre ai Mondiali, per tutta l’estate in diretta su Sky Sport anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold.

Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta(Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). La Nazionale di Pozzecco incontrerà le squadre del Girone A: i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Domenicana e l’Angola.

Da non dimenticare poi il quinto appuntamento mondiale dell’estate: la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia.

Fino alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre),cheper la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma.

“FEDERICO BUFFA TALKS” - Al centro dell’Estate Italiana di Sky, le narrazioni e lo sguardo inedito delle Produzioni Originali di Sky Sport, disponibili anche on demand. Il 3 giugno, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Muhammad Ali, Sky Sport proporrà “Il mio Ali: omaggio a Gianni Minà”, l’intervista integrale inedita realizzata a novembre del 2016 per il lancio della miniserie #SkyBuffaRaccontaAli. Un tema che tornerà nella seconda puntata di “Federico Buffa Talks”, la nuova produzione originale, in onda venerdì 9 giugno su Sky e in streaming su NOW, dove oltre al ricordo del grande giornalista scomparso recentemente, si parlerà della Grande Inter, Abebe Bikila, LeBron James e il suo nuovo erede, Victor Wembanyama. Nel secondo episodio, in onda giovedì 15 giugno, spazio ai grandi nomi dello sport, con l’intervista a Filippo Tortu: racconti, ricordi ed emozioni sulla vita di questo grande protagonista del mondo dello sport, campione olimpico della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020.

20 ANNI DI “CALCIOMERCATO–L’ORIGINALE” - Dal 5 giugno, un altro grande appuntamento tra i più attesi dell’estate, “Calciomercato–l’Originale”, tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e una nuova sigla “Estate scenica”, scritta e cantata, come da tradizione, dallo stesso Bonan. “Calciomercato - L’Originale” - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi”Montoli - celebra i venti anni dalla prima messa in onda, continuando a raccontare le trattative del mercato estivo con il suo inconfondibile stile narrativo anticonvenzionale e spensierato. Sera dopo sera, giornalisti, esperti del settore e opinionisti di Sky Sport, si alterneranno all’interno di un inedito format itinerante che, quest’anno, attraverserà l’Italia di città in città. Si parte da Fano, nelle Marche, dal 12 al 16 giugno, per poi proseguire in Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro, dal 19 al 23 giugno, poi in Sicilia, live da Messina dal 10 al 14 luglio, prima di risalire lo stivale con altri appuntamenti da nuove località tutte da scoprire.

TUTTO LO SPORT DI SKY NEL VIVO DEGLI EVENTI – Tutto questo mentre il calcio si appresta al finale di stagione, con l’ultima giornata della Serie A TIM,le fasi playoff e playout di Serie BKT e la Serie C. Su Sky e in streaming su NOW anche i campionati europei con la Ligue 1, che terminerà il 3 giugno, la Bundesliga e la Premier League, che si sono chiuse il 27 maggio e che ripartiranno ad agosto, oltre agli appuntamenti delle finalidi UEFA Champions League (Manchester City-Inter, 10 giugno), UEFA Europa League (Siviglia-Roma, 31 maggio) e UEFA Europa Conference League (Fiorentina-West Ham, 7 giugno), con tre italiane in campo. Emozioni europee che saranno da vivere su Sky anche per il triennio 2024/2027, con la trasmissione in esclusiva su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League e di tutti i match della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Entra nel vivo anche la stagione del tennis, colonna della programmazione di Sky Sport. Dopo gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, di scena la terra rossa francese del Roland Garros (28 maggio-11 giugno), live su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW) e lo Slam su erba per eccellenza, Wimbledon, dal 3 al 16 luglio, su Sky fino al 2026 in diretta esclusiva. Seguiranno in estate, tra gli altri, gli ATP Masters 1000 di Toronto (dal 7 al 13 agosto) e di Cincinnati (dal 13 al 19 agosto), fino all’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino. Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel, con la tappa di Roma a luglio.

Niente soste anche per l’intensa stagione dei motori,con Formula 1, MotoGP e Superbike in primo piano. Solo una parte degli oltre 20 campionati di motorsport in pista durante tutto l’anno, sempre live su Sky e in streaming su NOW. In particolare, da non perdere gli 8 Gran Premi di Formula 1 in programma a partire da giugno (Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio e Olanda), fino all’appuntamento atteso con il GP d’Italia a Monza il prossimo 3 settembre. Sono 7 gli eventi estivi della MotoGP, dal Gran Premio d’Italia al Mugello del prossimo 11 giugno, al GP di San Marino e della Riviera di Rimini del 10 settembre. Nel mezzo, Germania, Olanda, Gran Bretagna, Austria e Catalunya. Per le tappe estive dei motori, da non dimenticare anche la tappa di Superbike a Misano il 4 giugno e il Mondiale WRC con il Rally di Sardegna dal 1° al 4 giugno.

Completano la sequenza le Finals NBA,al via dal 1° giugno su Sky Sport NBA, il golf con gli US Open dal15 al 18 giugno e il The Open Championship dal 20 al 23 luglio su Sky Sport Golf, oltre a tanti altri appuntamenti.

SKY SPORT 24 E I CANALI WEB E SOCIAL DI SKY -Grande copertura degli eventi sportivi su Sky Sport 24 e skysport.it per vivere al meglio l’esperienza live di tutti i momenti più importanti, grazie a sezioni dedicati, highlights, video, gallery, approfondimenti e podcast. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network specializzato che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. All’interno del mosaico, presenti e sempre aggiornati gli account ufficiali di Sky Sport: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e Tik Tok, i quali dominano costantemente il panorama italiano dei ranking social confermandosi punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e non solo.